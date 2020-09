Dow Jones má za sebou najlepší august od roku 1984

New York 1. septembra (TASR) - Wall Street uzavrela v pondelok (31. 8.) zmiešane, ale má za sebou najlepší august za viac ako 30 rokov.



Kľúčový index Dow Jones Industrial Average v pondelok stratil 0,78 % a uzavrel na 28.430,05 bodu. Širší index S&P 500 v pondelok klesol o 0,22 % na 3500,31 bodu. Naopak, technologický index Nasdaq Composite vzrástol o 0,68 % na 11.775,46 bodu.



Negatívny vplyv na Dow Jones aj S&P 500 malo oslabenie bankových titulov. Akcie JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America a Wells Fargo klesli všetky o vyše 2 %. Dôvodom bolo zníženie výnosov dlhopisov americkej vlády. Viceprezident americkej centrálnej banky Richard Clarida totiž povedal, že úrokové sadzby sa nebudú zvyšovať len preto, že nezamestnanosť klesá.



Nasdaq podporil rast akcií Apple a Tesly. Oba koncerny zrealizovali akciový split a akcie Apple vyskočili o 3,4 % a Tesly o 12,6 %.



Dow Jones sa za celý august posilnil o 7,6 % a S&P 500 o 7 %. Pre Dow Jones to bol najlepší august od roku 1984 a pre S&P 500 od roku 1986. S&P 500 tiež zaznamenal piaty mesačný nárast po sebe.



Aktuálny rast vytlačil S&P 500 v auguste na nové rekordné maximá a potvrdil začiatok nového býčieho trhu. V porovnaní s minimami dosiahnutými 23. marca, na ktoré sa indexy na Wall Street dostali po prepade vyvolanom pandémiou nového koronavírusu, je Dow Jones už o 55,7 % vyššie a S&P 500 o 59,4 %.