Dow Jones má za sebou najlepší týždeň v tomto roku

New York 11. mája (TASR) - Akcie v USA uzavreli v piatok (10. 5.) zmiešane. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average vzrástol ôsmy obchodný deň po sebe a zaznamenal najlepší týždeň v tomto roku.



Dow Jones si v piatok pripísal 125,08 bodu alebo 0,32 % a uzavrel na 39.512,84 bodu. Širší index S&P 500 sa zvýšil o 0,16 % na 5222,68 bodu. Technologický index Nasdaq Composite takmer stagnoval, keď stratil 0,03 % a uzavrel na 16.340,87 bodu.



Všetky tri hlavné americké indexy majú za sebou pozitívny týždeň. Dow Jones, ktorý stúpol o 2,16 %, zaznamenal štvrtý týždenný nárast po sebe a najvyšší od decembra. S&P 500 aj Nasdaq majú za sebou tretie týždenné posilnenie, keď si polepšili o 1,85 %, respektíve o 1,14 %.



Optimizmus investorov schladila správa Michiganskej univerzity, ktorá ukázala, že inflačné očakávania spotrebiteľov sa v máji zvýšili. To podkopalo nádeje, že americká centrálna banka (Fed) by mohla čoskoro začať znižovať úrokové sadzby.



Ďalším negatívnym faktorom bolo zhoršenie nálady spotrebiteľov, keď príslušný index padol na 67,4 bodu zo 76 bodov v apríli a dostal sa na najnižšiu úroveň za 6 mesiacov.



Investori teraz čakajú na budúcotýždňovú správu o aprílovom vývoji indexu spotrebiteľských cien.