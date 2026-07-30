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Dow Jones padol o viac ako 1100 bodov a najviac od apríla 2025
Dow Jones v stredu stratil 1153,18 bodu alebo 2,19 % a uzavrel na 51.594,14 bodu.
Autor TASR,aktualizované
New York 29. júla (TASR) - Akcie v USA sa v stredu výrazne oslabili, pričom kľúčový index Dow Jones Industrial Average padol o viac ako 1100 bodov a zaznamenal najhorší deň od apríla 2025. Dôvodom bol prudký nárast výnosov štátnych dlhopisov pre obavy, že americkej centrálnej banke (Fed) sa nemusí podariť udržať infláciu pod kontrolou. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Dow Jones v stredu stratil 1153,18 bodu alebo 2,19 % a uzavrel na 51.594,14 bodu. To bol jeho najprudší jednodňový pokles od apríla 2025. Širší index S&P 500 klesol o 1,52 % na 7316,15 bodu a technologický Nasdaq Composite o 1,74 % na 24.442,94 bodu.
Menový výbor (FOMC) Fedu v stredu nezmenil nastavenie menovej politiky a ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 3,5 % až 3,75 %, kde sa nachádza od decembra 2025. Investori po rozhodnutí FOMC prehodnocovali, či Fed dokáže udržať infláciu pod kontrolou.
Dlhopisový trh na toto rozhodnutie reagoval výrazným rastom výnosov. Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vlády USA vzrástli o takmer 7 bázických bodov na 4,671 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov vyskočili o 10,5 bázického bodu na 5,201 %, pričom počas obchodovania sa dostali až na 5,244 %, čo je najviac od júla 2007.
Dow Jones v stredu stratil 1153,18 bodu alebo 2,19 % a uzavrel na 51.594,14 bodu. To bol jeho najprudší jednodňový pokles od apríla 2025. Širší index S&P 500 klesol o 1,52 % na 7316,15 bodu a technologický Nasdaq Composite o 1,74 % na 24.442,94 bodu.
Menový výbor (FOMC) Fedu v stredu nezmenil nastavenie menovej politiky a ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 3,5 % až 3,75 %, kde sa nachádza od decembra 2025. Investori po rozhodnutí FOMC prehodnocovali, či Fed dokáže udržať infláciu pod kontrolou.
Dlhopisový trh na toto rozhodnutie reagoval výrazným rastom výnosov. Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vlády USA vzrástli o takmer 7 bázických bodov na 4,671 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov vyskočili o 10,5 bázického bodu na 5,201 %, pričom počas obchodovania sa dostali až na 5,244 %, čo je najviac od júla 2007.