< sekcia Ekonomika
Dow Jones uzavrel vo štvrtok na novom rekordnom maxime
Polovodičové tituly sa vo štvrtok oslabili druhý deň po sebe a mali negatívny vplyv na S&P 500 aj Nasdaq.
Autor TASR
New York 4. júla (TASR) - Akcie v USA zatvorili vo štvrtok (2. 7.) zmiešane. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si pripísal takmer 600 bodov a uzavrel na novom rekordnom maxime. Technologický index Nasdaq Composite sa oslabil, keďže polovodičové tituly opäť klesli. Všetky tri hlavné americké akciové indexy však zatvorili skrátený obchodný týždeň so ziskom. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Dow Jones si vo štvrtok pripísal 594,83 bodu alebo 1,14 % a uzavrel na rekordnej úrovni 52.900,07 bodu. Počas obchodovania dosiahol nové historické maximum 52.903,85 bodu. Širší index S&P 500 v podstate stagnoval, keď vzrástol o menej než 1 bod a uzavrel na 7483,24 bodu. Nasdaq Composite klesol o 0,8 % na 25.832,67 bodu.
Polovodičové tituly sa vo štvrtok oslabili druhý deň po sebe a mali negatívny vplyv na S&P 500 aj Nasdaq. ETF VanEck Semiconductor (SMH) sa prepadol o 4,5 %.
„Môže ísť o rotáciu z odvetvia, ktoré bolo v posledných mesiacoch mimoriadne žiadané, do iných oblastí, ale zároveň si myslím, že dochádza aj k určitému prehodnocovaniu samotných investícií do AI,“ uviedol investičný riaditeľ spoločnosti Savvy Wealth Anshul Sharma.
Všetky tri hlavné americké akciové indexy ukončili sviatkom skrátený týždeň so solídnymi ziskami. S&P 500 za uplynulý obchodný týždeň vzrástol o 1,8 %, Dow Jones o takmer 2 % a Nasdaq 2,1 %.
Dow Jones si vo štvrtok pripísal 594,83 bodu alebo 1,14 % a uzavrel na rekordnej úrovni 52.900,07 bodu. Počas obchodovania dosiahol nové historické maximum 52.903,85 bodu. Širší index S&P 500 v podstate stagnoval, keď vzrástol o menej než 1 bod a uzavrel na 7483,24 bodu. Nasdaq Composite klesol o 0,8 % na 25.832,67 bodu.
Polovodičové tituly sa vo štvrtok oslabili druhý deň po sebe a mali negatívny vplyv na S&P 500 aj Nasdaq. ETF VanEck Semiconductor (SMH) sa prepadol o 4,5 %.
„Môže ísť o rotáciu z odvetvia, ktoré bolo v posledných mesiacoch mimoriadne žiadané, do iných oblastí, ale zároveň si myslím, že dochádza aj k určitému prehodnocovaniu samotných investícií do AI,“ uviedol investičný riaditeľ spoločnosti Savvy Wealth Anshul Sharma.
Všetky tri hlavné americké akciové indexy ukončili sviatkom skrátený týždeň so solídnymi ziskami. S&P 500 za uplynulý obchodný týždeň vzrástol o 1,8 %, Dow Jones o takmer 2 % a Nasdaq 2,1 %.