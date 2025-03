Dow Jones zaznamenal aj napriek rastu najhorší týždeň od 2023

New York 15. marca (TASR) - Akcie v USA sa v piatok (14. 3.) výrazne oživili a zmazali časť výrazných strát zo začiatku týždňa. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average stúpol o viac ako 650 bodov, avšak aj napriek tomu zaznamenal najhorší týždeň od roku 2023. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Dow Jones si v piatok pripísal 674,62 bodu alebo 1,65 % a uzavrel na 41.488,19 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 2,13 % na 5638,94 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 2,61 % na 17.754,09 bodu. Pre S&P 500 aj Nasdaq to bol najlepší deň v tomto roku.



V piatok sa výrazne zotavili technologické tituly, ktoré začiatkom týždňa prudko klesli. Akcie Nvidie vyskočili o viac ako 5 %, Tesly takmer o 4 % a Meta Platforms takmer o 3 %. Vzrástli aj akcie Amazonu a Apple.



Akciové trhy podporil fakt, že z Bieleho domu v piatok neprišli nové vyhlásenia týkajúce sa ciel. To zatiaľ zmiernilo obavy z eskalácie obchodného napätia. Investori tiež mohli nakupovať po štvrtkovom (13. 3.) poklese.



K pozitívnemu piatkovému sentimentu prispelo aj vyhlásenie lídra demokratov v Senáte Chucka Schumera, že nebude blokovať republikánsky návrh zákona o financovaní vlády.



S&P 500 sa vo štvrtok dostal do korekcie, to znamená, že sa pohyboval o viac ako 10 % v porovnaní rekordným zatváracím maximom z 19. februára.



Všetky tri hlavné americké akciové indexy však aj napriek piatkovému oživeniu zaznamenali za celý týždeň výrazné straty. Dow Jones padol takmer o 3,1 % a má za sebou najhorší týždeň od marca 2023. S&P 500 a Nasdaq klesli o viac ako 2 % a zaznamenali štvrtý stratový týždeň po sebe.



Piatková správa Michiganskej univerzity ukázala, že nálada spotrebiteľov v USA sa v dôsledku chaosu okolo ciel a obchodnej politiky nečakane prudko zhoršila a ich inflačné očakávania výrazne stúpli.