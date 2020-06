Lufthansa súhlasí s podmienkami EK na získanie štátnej pomoci

Frankfurt nad Mohanom 1. júna (TASR) - Dozorná rada Lufthansy súhlasí s podmienkami Európskej komisie (EK) na získanie balíka štátnej pomoci. Aerolínie to oznámili v pondelok po stretnutí rady.



EK požaduje, aby sa Lufthansa vzdala niektorých slotov (vzletových a pristávacích práv) na letiskách vo Frankfurte nad Mohanom a v Mníchove. Ešte to však musí odobriť valné zhromaždenie Lufthansy.



Nemecká vláda plánuje poskytnúť najväčším nemeckým aerolíniám balík v hodnote 9 miliárd eur, za čo by mala vo firme získať 20-percentný podiel. Podľa EK musia firmy, ktoré dostanú vysoké kapitálové injekcie od štátu, poskytnúť kompenzácie za získané konkurenčné výhody.