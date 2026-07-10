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Dozorná rada skupiny Volkswagen údajne odmietla úsporný plán
Šéf skupiny Blume už na jar tohto roka avizoval prácu na novej stratégii, pričom plánoval výrazne pritvrdiť úsporné opatrenia.
Autor TASR
Wolfsburg 10. júla (TASR) - Dozorná rada skupiny Volkswagen na svojom štvrtkovom (9. 7.) zasadnutí odmietla balík úsporných opatrení, ktorý predstavil generálny riaditeľ Oliver Blume, napísal v piatok denník Süddeutsche Zeitung s odvolaním sa na zdroje v koncerne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Plán podľa denníka odmietli zástupcovia zamestnancov a spolkovej krajiny Dolné Sasko, ktorí majú v 19-člennej dozornej rade väčšinu 12 hlasov. Dolnosaský premiér Olaf Lies pred zasadnutím zdôraznil, že nebude súhlasiť so žiadnym scenárom, ktorý by počítal so zatváraním závodov. Úsporné plány odmietol aj odborový zväz IG Metall. Koncern v piatok neposkytol bližšie informácie o hlasovaní v dozornej rade.
Šéf skupiny Blume už na jar tohto roka avizoval prácu na novej stratégii, pričom plánoval výrazne pritvrdiť úsporné opatrenia. Podľa informácií portálu Manager Magazin by mohlo celosvetovo zaniknúť až 100.000 pracovných miest, čo je dvakrát viac, než sa pôvodne plánovalo. Štyrom nemeckým závodom koncernu VW - v Hannoveri, Emdene, Zwickau a Neckarsulme - podľa týchto správ hrozí zatvorenie. Samotný koncern sa k detailom doteraz nevyjadril.
Plán podľa denníka odmietli zástupcovia zamestnancov a spolkovej krajiny Dolné Sasko, ktorí majú v 19-člennej dozornej rade väčšinu 12 hlasov. Dolnosaský premiér Olaf Lies pred zasadnutím zdôraznil, že nebude súhlasiť so žiadnym scenárom, ktorý by počítal so zatváraním závodov. Úsporné plány odmietol aj odborový zväz IG Metall. Koncern v piatok neposkytol bližšie informácie o hlasovaní v dozornej rade.
Šéf skupiny Blume už na jar tohto roka avizoval prácu na novej stratégii, pričom plánoval výrazne pritvrdiť úsporné opatrenia. Podľa informácií portálu Manager Magazin by mohlo celosvetovo zaniknúť až 100.000 pracovných miest, čo je dvakrát viac, než sa pôvodne plánovalo. Štyrom nemeckým závodom koncernu VW - v Hannoveri, Emdene, Zwickau a Neckarsulme - podľa týchto správ hrozí zatvorenie. Samotný koncern sa k detailom doteraz nevyjadril.