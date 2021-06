Dozrievanie sladovníckeho jačmeňa sa posunie

Bratislava 14. júna (TASR) - Dozrievanie sladovníckeho jačmeňa sa pre jednu z najchladnejších jarí posunie o dva týždne. Informoval o tom Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS).



Uviedol, že najúspešnejšia poľnohospodárska komodita po prvom spracovaní Slovenska, jačmenný slad, sa pripravuje na klimatickú zmenu. Porasty sladovníckeho jačmeňa ovplyvnilo studené počasie, nepravidelnosť zrážok aj ich sila. Pre chladné počasie sa vegetačná doba jačmeňa predĺži dva týždne.



"Ozimné jačmene sú v dobrom stave, jarný jačmeň je na tom horšie. Porasty vzchádzali pomaly, pre slabé zrážky v marci. Podobne to bolo so zrážkami v apríli, keď sa výrazne ochladilo. Počas apríla, začiatkom mája akoby porasty prestali rásť, čo zapríčinili rekordne nízke teploty a minimálne zrážky. Situácia sa zlepšila v druhej polovici mája, avšak na rôznych častiach územia boli zrážky také intenzívne, že nestihli do pôdy vsiaknuť. Odrody sladovníckeho jačmeňa budú preto dozrievať tento rok o 10 až 14 dní neskôr ako v roku 2020. Ich kvalita i množstvo však bude závisieť od počasia počas vypĺňania zrna a samotného dozrievania," vysvetlil Marián Svorad, expert Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ÚKSÚP) pre pestovanie sladovníckeho jačmeňa.



Vo štvrtok (17. 6.) sa podľa Machalíka stretnú súčasní i budúci pestovatelia sladovníckeho jačmeňa so sladovníkmi na najväčšom podujatí na Slovensku, "Sladovníckom poľnom dni" vo Vranove nad Topľou. V spolupráci so šľachtiteľmi a dodávateľmi osív budú porovnávať odrody sladovníckeho jačmeňa a ich vhodnosť pre pestovanie na Slovensku, ich odolnosť voči klimatickej zmene a kvalitu.



V rámci spoločného projektu bolo podľa Machalíka vysiatych 22 rôznych odrôd jarného sladovníckeho jačmeňa s termínom výsevu na jeseň a jar. Výsadbu uskutočnil ÚKSÚP na svojej skúšobnej stanici vo Vranove nad Topľou priamo v teréne, v skutočných slovenských podmienkach. ÚKSÚP v rámci týchto takzvaných „firemných odrodových skúškach“ zabezpečuje kompletnú starostlivosť o jednotlivé odrody od výsevu po kosbu. Zúčastnení budú analyzovať atribúty jednotlivých odrôd sladovníckeho jačmeňa.



"Pestovatelia sladovníckeho jačmeňa, spracovatelia sladu a pivovarníci spoločne s osivármi hľadajú najlepšie riešenia pre klimatickú zmenu. Slad zo Slovenska totiž patrí medzi svetovú špičku a náš spoločný záujem je, aby toto svetové renomé neovplyvnila ani čoraz intenzívnejšia klimatická zmena. Dosiahnuť to vieme len spoločnými silami a prípravou na zmeny počasia, ktoré v budúcich desaťročiach nevyhnutne na našom území nastanú. Nečakáme zo založenými rukami," priblížil Machalík.



Dodal, že v roku 2021 plánuje sedem slovenských sladovní spotrebovať približne 370.000 ton sladovníckeho jačmeňa. Predstavuje to nárast výroby sladu o takmer desatinu.



SZVPS združuje výrobcov piva a sladu na Slovensku. Reprezentuje výrobcov a sladovníkov produkujúcich 96 % trhu so slovenským pivom a 98 % trhu so slovenským sladom.



ÚKSÚP zabezpečuje výkon štátnej odbornej kontroly a skúšobníctva v oblasti poľnohospodárstva a štátny odborný dozor nad kvalitou vstupov do poľnohospodárstva. ÚKSÚP sa v rastlinnej a živočíšnej výrobe orientuje na pôdu, odrody poľnohospodárskych plodín, osivá a sadivá, výživu a ochranu rastlín, vnútornú a vonkajšiu karanténu, krmivá, výživu zvierat, ako aj poľnohospodárske potreby, priemyselné hnojivá, pesticídy a krmivá.