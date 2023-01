DP World:Sadzby v lodnej doprave by mali tento rok klesnúť o 15 až 20%

Davos 16. januára (TASR) - Sadzby v lodnej doprave by mali klesať aj tento rok, pričom pokles by mohol dosiahnuť 20 %. Uviedol to v pondelok pre agentúru Reuters zástupca koncernu DP World s tým, že dopyt po preprave tovarov po mori klesá.



Ako povedal Yuvraj Narayan, finančný riaditeľ DP World, jedného z najväčších prevádzkovateľov prístavov na svete so sídlom v Dubaji, predpokladá, že sadzby v lodnej doprave klesnú v roku 2023 o 15 až 20 %. K poklesu sadzieb, a to výraznému, došlo už v minulom roku, najmä po tom, čo viaceré inštitúcie vrátane Medzinárodného menového fondu (MMF) zhoršili pôvodné vyhliadky vývoja svetovej ekonomiky.



Najväčšie problémy sú v Číne, USA a európskych krajinách, ktoré sú najväčšími producentami aj spotrebiteľmi na svete, dodal Narayan na okraj výročného zasadnutia Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose. Jedným z kľúčových faktorov klesajúceho dopytu je vysoká inflácia, najmä v Európe, ktorá zhoršuje vyhliadky globálnej ekonomiky, pričom viaceré svetové inštitúcie signalizujú recesiu.