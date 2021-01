DPB je v Top 5 vo svojej kategórii v ankete Najzamestnávateľ 2020

Bratislava 29. januára (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) sa dostal do Top 5 v kategórii doprava a logistika v rámci ankety Najzamestnávateľ 2020. Pre mestskú spoločnosť je to najvyššie umiestnenie v deväťročnej histórii ankety, výsledok berie ako záväzok do budúcna a ako ďalšiu motiváciou napredovať. V predmetnej kategórii súťažilo 24 subjektov.



"Veľmi nás teší, že DPB sa dostal medzi piatich najlepších, a to aj napriek silnej konkurencii súkromných spoločností so silným menom a značkou. Ďakujem všetkým, ktorí hlasovali a som rád, že našu tvrdú prácu týmto spôsobom ocenili," skonštatoval predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.



DPB ako najväčší mestský podnik zamestnáva viac ako 2800 ľudí. Väčšinu z nich tvoria vodiči mestskej hromadnej dopravy, ktorí sú od začiatku pandémie nového koronavírusu v prvej línii a denne odvezú tisícky cestujúcich. Dopravný podnik od marca minulého roka investoval stovky tisícky eur do ochranných a dezinfekčných prostriedkov pre svojich zamestnancov. Pokračuje v rekonštrukciách tratí, zastávok či priestorov vo vozovniach.