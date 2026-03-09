< sekcia Ekonomika
DPB má na realizáciu pripravených 7 projektov za vyše 771 mil. eur
Pri ďalších 19 projektoch za viac ako 180 miliónov eur je garancia ich realizácie do konca roka 2029.
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) má aktuálne pripravených sedem projektov za viac ako 771 miliónov eur v oblasti udržateľnej mobility, s realizáciou ktorých môže začať okamžite po zabezpečení financovania. Pri ďalších 19 projektoch za viac ako 180 miliónov eur je garancia ich realizácie do konca roka 2029. Vyplýva to z informácie o čerpaní dopravných projektov z eurofondov a potrebe navýšenia finančných prostriedkov pre Integrovanú územnú investíciu - Udržateľný mestský rozvoj (IÚI UMR) Bratislava.
„Všetky projekty sú pripravené tak, že v prípade zabezpečenia financovania je možné pristúpiť okamžite k ich realizácii,“ uviedol pre TASR hovorca DPB Jozef Vozár s tým, že za posledných šesť rokov sa podarilo z eurofondov prefinancovať projekty v hodnote viac ako 300 miliónov eur.
Hoci všetky aktuálne pripravené projekty sú dôležité, z hľadiska rozsahu a významu pre ďalší rozvoj systému možno za mimoriadne dôležité považovať najmä projekt nákupu veľkokapacitných obojsmerných električiek. Náklady odhaduje mestský dopravca na 404.460.000 eur. Pri projekte je už ukončené verejné obstarávanie s vyhláseným výsledkom, ktoré skontroloval Úrad pre verejné obstarávanie, spracovaná je aj CBA analýza (Cost-Benefit Analysis).
Za nemenej dôležitý považuje aj projekt Modernizácie údržbovej základne - 3. etapa v depe Jurajov dvor, ktorý je kľúčový pre zázemie a údržbu vozidlového parku. Náklady sú odhadované na viac ako 117 miliónov eur. Medzi ďalšími pripravenými projektami, ktorých náklady sú menej ako 100 miliónov eur, je aj nákup obojsmerných i jednosmerných električiek s dĺžkou 32,5 metra, nákup autobusov s dĺžkou 18 metrov s CNG pohonom či druhá etapa vozového parku elektrobusov.
Ďalšou skupinou sú projekty s garanciou realizácie do konca roka 2029. Ide o 19 projektov v hodnote viac ako 180 miliónov eur. Projekty sú aktuálne v štádiu prípravy alebo prípravy projektovej dokumentácie.
Hoci všetky projekty považuje mestský dopravca za dôležité, z pohľadu priorít sú kľúčovými najmä projekty modernizácie električkových tratí a súvisiacej technickej infraštruktúry. Medzi ďalšími projektami sa spomínajú napríklad aj nové trolejbusové trate alebo ich modernizácia, modernizácia električkových tratí vrátane trate Tunel - Námestie Ľ. Štúra či modernizácia meniarní.
Do zoznamu projektov sú podľa dopravného podniku zaradené iba tie projekty, pri ktorých je ich realizácia v danom termíne reálne možná a dosiahnuteľná. „Samozrejme, za predpokladu, že financovanie bude zabezpečené v dohľadnej dobe, nie až tesne pred koncom programového obdobia, aby bolo možné dodržať technologické a realizačné lehoty jednotlivých projektov,“ poznamenal Vozár s tým, že pri výbere projektov sme vychádzali z ich aktuálneho stupňa pripravenosti, náročnosti realizácie aj predpokladaných časových harmonogramov.
DPB a hlavné mesto majú v rámci opatrenia Udržateľná mobilita Bratislavského samosprávneho kraja takmer plne vyčerpanú aktuálnu alokáciu UMR Bratislava prostredníctvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Mestské zastupiteľstvo preto požiadalo primátora iniciovať kroky smerujúce k navýšeniu rozpočtu IÚI UMR. Jedným z krokov je efektívne a rýchle čerpanie už alokovaných prostriedkov a preukázanie pripravenosti na načerpanie ďalších finančných prostriedkov. „Ďalším je komunikácia ako na politickej, tak aj na technickej úrovni s riadiacim orgánom a sprostredkovateľskými orgánmi. Primátor, ako aj odborné útvary na magistráte tieto kroky priebežne realizujú,“ uviedol pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.
