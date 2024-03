Bratislava má prvé dve z desiatich nových obojsmerných električiek

Bratislava 12. marca (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) má prvé dve z desiatich nových obojsmerných električiek. Zvyšné vozidlá by mali doraziť v máji. Obojsmerné električky Škoda 30T3 sú dlhé viac ako 32 metrov a zmestí sa do nich viac ako 240 cestujúcich. Nové električky budú postupne nasadené na linku 4. Cez víkendy tak bude môcť mestský dopravca čoskoro vypravovať len nízkopodlažné a klimatizované vozidlá.



"Teším sa, že modernizácia MHD v Bratislave pokračuje. Po nákupe nových autobusov, trolejbusov a jednosmerných električiek sa najnovšie vozidlový park DPB rozrastá aj o desať nových obojsmerných nízkopodlažných električiek," skonštatoval na utorňajšom brífingu primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Keďže ide o nový typ električiek, pred zaradením do premávky musia absolvovať proces homologizácie. V najbližších týždňoch ich preto čakajú technicko-bezpečnostné skúšky, bez záťaže aj s ňou. Následne sa v rámci skúšobných jázd objavia aj v uliciach hlavného mesta.



Obojsmerné električky pomáhajú okrem pravidelnej premávky na miesta bez plnohodnotného obratiska aj v prípade výluk. V minulosti mohla byť vďaka nim zachovaná počas rekonštrukcií premávku do Karlovej Vsi alebo na nábreží.







Obojsmerné električky vychádzajú koncepčne z vozidiel dodávaných v rokoch 2014 - 2015. Odlišujú sa však tuhšou karosériou, inovovaným brzdným systémom či výkonnejšou klimatizáciou. Hlavným odlišovacím prvkom v exteriéri sú červeno-čierne čelá vpredu aj vzadu a plnofarebné informačné displeje. Tie umožňujú farebné odlíšenie liniek aj zobrazenie času zostávajúceho do odchodu z východiskovej zastávky.



"Vďaka zdrojom z Európskej únie sa nám podarilo v priebehu posledných rokov vyčleniť takmer pol miliardy eur do ekologickej verejnej dopravy v hlavnom meste," poznamenala štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková.



Nové električky sa vyrábajú v Českej republike, v Plzni a Ostrave, DPB ich na základe výsledkov verejného obstarávania dodáva spoločnosť Škoda Transportation. Nákup je financovaný z Kohézneho fondu prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.



Nové obojsmerné električky doplnia flotilu 20 jednosmerných električiek dodaných vlani.