Mestské dopravné podniky naproti súkromníkom nedostali kompenzáciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 22. marca (TASR) – Mestské dopravné podniky, ktoré prevádzkujú MHD v Bratislave, Košiciach, Prešove a Žiline, oslovili so žiadosťou o finančnú pomoc všetky kompetentné ministerstvá. Na rozdiel od súkromných dopravcov však nedostali žiadnu kompenzáciu a nebola im ani predstavená. Upozornil na to Dopravný podnik Bratislava (DPB), ktorého výpadok tržieb sa od začiatku pandémie nového koronavírusu vyšplhal na 23 miliónov eur a naďalej narastá.V bratislavskej MHD už aktuálne nepremáva šesť liniek s menším dopytom cestujúcich a v prípade, ak štát nedorieši finančnú kompenzáciu, môžu byť podľa DPB obmedzené aj ďalšie linky. "" upozornil bratislavský mestský dopravca. V DPB pracuje cez 2800 ľudí v nepretržitej prevádzke, denne vypraví 100 pravidelných denných či nočných liniek a odvezie 300.000 obyvateľov a návštevníkov Bratislavy.DPB preto rešpektuje krok zástupcov zamestnancov dopravných podnikov z Bratislavy, Košíc a Prešova, ktorí sa rozhodli od utorka (23. 3.) vyhlásiť štrajkovú pohotovosť. "" povedal šéf DPB Martin Rybanský.Štrajkovou pohotovosťou chcú zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov vyjadriť nesúhlas s tým, že štát doteraz finančne nepomohol ich podnikom s výpadkom príjmov spôsobeným pandémiou nového koronavírusu a hrozí rušenie liniek i prepúšťanie. Štrajková pohotovosť sa cestujúcich MHD nemá dotknúť, má byť však viditeľná, a to napríklad označením na vozidlách.Ministerstvo dopravy naďalej tvrdí, že nemá zákonnú a ani finančnú možnosť, ako koronakrízou zasiahnutým mestským dopravným podnikom pomôcť. Uvedomuje si však vážnosť situácie, v akej sa ocitli, a preto hľadá spôsoby, ako ju riešiť. Rezort vidí možný priestor v rámci pripravovanej schémy pomoci pre cestnú dopravu. Pre aktuálnu politickú situáciu sa však tieto návrhy nedostali na stôl koaličnej rady. "" uviedol hovorca ministerstva Ivan Rudolf.