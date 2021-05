DPB nakúpil 70 nových kĺbových autobusov, staré Karosy končia

Bratislava 27. mája (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) podpísal rámcovú zmluvu na nákup 70 nových nízkopodlažných, nízkoemisných a kapacitných autobusov. Tento nákup podľa dopravcu znamená definitívnu rozlúčku so starými Karosami v bratislavských uliciach. TASR o tom informovala hovorkyňa podniku Ľubica Melcerová.



Dopravný podnik podpísal kontrakt so spoločnosťou Otokar Otomotiv, a to na základe výsledku verejného obstarávania. Cena jedného nového kĺbového autobusu Otokar Kent C je 254.950 eur. "Je to menej, než cena autobusov obstarávaných v minulých rokoch, pričom iní výrobcovia v tomto verejnom obstarávaní, s podmienkami nastavenými prísne v prospech cestujúcej verejnosti, ponúkli vyššie ceny," tvrdí dopravca. Vďaka nižšej cene za vozidlá ušetrí DPB viac ako päť miliónov eur. Za tie by bolo možné nakúpiť takmer 20 ďalších vozidiel. Nákup autobusov bude financovaný formou úveru, ktorý bude zohľadnený v navýšení financovania DPB od hlavného mesta.



"Vozidlový park autobusov starne aj napriek pandémii a je potrebné okrem trolejbusov a električiek zmodernizovať aj autobusovú základňu. O niekoľko mesiacov bude bratislavský vozidlový park autobusov posilnený, kompletne nízkopodlažný a z prevažnej časti tiež klimatizovaný," uviedol predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.



Interiér nových autobusov bude klimatizovaný a farebne upravený s 39 hygienickými koženkovými sedadlami a nerezovými prevedením držadiel a madiel. "Samozrejmosťou sú sedadlá modrej farby vyhradené pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou a vyhradené priestory pre invalidný vozík, detský kočík a bicykel. Nebude chýbať WiFi pripojenie, USB nabíjačky a systém APC pre automatické počítanie cestujúcich," spresnila Melcerová.



Chýbať nebude kamerový a informačný systém vrátane hlásičov pre slabozrakých a nevidiacich. Súčasťou informačného systému budú aj vonkajšie plnofarebné informačné tabule a nové vnútorné informačné panely, ktoré zobrazujú aktuálne odchody ďalších relevantných liniek v reálnom čase.



Vozidla budú spĺňať emisnú normu Euro VI stupeň D, ktorú dopravca označuje ako najprísnejšiu.