Dopravný podnik Bratislava plánuje modernizáciu z eurofondov

Bratislava 10. marca (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) plánuje modernizáciu dep električiek a trolejbusov na Trnávke a v Krasňanoch a kompletnú modernizáciu priestorov, v ktorých opravujú vozidlá. Ako o tom TASR v stredu informovala hovorkyňa podniku Ľubica Melcerová, na projekt sa im podarilo získať nenávratný finančný príspevok (NFP) z fondov Európskej únie. Podporí ho aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR.



Vďaka modernizácii údržbovej základne sa podľa DPB zvýši kvalita vozidlového parku a tiež úroveň, spoľahlivosť a kultúra cestovania v bratislavskej MHD. "Cieľom projektu je zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre modernizáciu údržbovej základne v Depe Jurajov dvor na Trnávke a vo Vozovni Krasňany, ktorá bude následne použitá ako strategický podklad pre dodávateľa stavebných prác," doplnila.



Podľa predsedu Predstavenstva DPB Martina Rybanského sú technické vybavenie a aj priestory dielní, v ktorých vozidlá opravujú, zastarané. Od modernizácie údržbovej základne si dopravný podnik sľubuje skvalitnenie úrovne opráv a taktiež poskytnutie lepších podmienok zamestnancom pri práci. V rámci zákazky zakúpia aj nové technológie na servis a údržbu vozidiel MHD, počíta sa aj so stavebnými úpravami.



"Napríklad v Depe Jurajov dvor nám nové električky parkujú priamo pod holým nebom. Chceme, aby bola ich životnosť čo najdlhšia a predišli sme zbytočným poruchám, a preto vybudujeme aj nové kryté zázemie na parkovanie vozidiel. Projekt je o to kľúčovejší, že do roku 2023 plánujeme nakúpiť desiatky ďalších nových električiek a trolejbusov, pre ktoré už chceme zabezpečiť oveľa kvalitnejšie technické zázemie. Pri rekonštrukcii sa chceme inšpirovať modernými areálmi v zahraničí," povedal Rybanský.



Na projekty v rámci tretej etapy modernizácie údržbovej základne Depo Jurajov dvor pôjde z eurofondov viac ako 2,6 milióna eur. Na modernizáciu údržbovej základne Vozovňa Krasňany pôjde z eurofondov viac ako 1,6 milióna eur.