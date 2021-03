Na Račianskom mýte by sa mali rozšíriť električkové nástupištia

Bratislava 11. marca (TASR) – Na Račianskom mýte, jednom z najfrekventovanejších prestupných uzlov verejnej dopravy v Bratislave, by sa mali rozšíriť električkové nástupištia. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a komfort cestujúcich. Nástupištia sú totiž úzke, bez nástupných ostrovčekov a prístreškov. Dopravný podnik Bratislava (DPB) vyhlásil výberové konanie na projektanta. Naplánované sú aj ďalšie zmeny. Realizovať by sa mali v druhej polovici roka. TASR o tom informovala hovorkyňa DPB Ľubica Melcerová.



"Aktuálny stav je pre nás neakceptovateľný. Dali sme si vypracovať štúdiu, ktorá jasne preukázala, že tento problém je riešiteľný, a to bez zásahov do zelene a verejného priestoru. Zároveň preverila možnosti pre ďalšie zlepšenia v tomto ťažkom dopravnom uzle," zhodnotil predseda Predstavenstva DPB Martin Rybanský.



V rámci projektu by sa mali nástupištia rozšíriť na minimálne 3,9 metra, čo predstavuje takmer dvojnásobok ich aktuálnej veľkosti. Zároveň budú zvýšené tak, aby bol zabezpečený bezbariérový prístup do nízkopodlažných vozidiel. Pribudne aj ich zastrešenie a tiež elektronické informačné tabule.



Okrem toho by sa mal dvojnásobne zväčšiť ostrovček pre peších smerujúcich na Šancovú ulicu, obnoví sa tiež pravé odbočenie zo Šancovej na Račiansku ulicu. V smere do Rače vznikne združená zastávka električiek a autobusov.



Račianske mýto obsluhuje 16 liniek MHD a osem regionálnych liniek. V praxi to znamená 2300 spojov denne, v dopravnej špičke takmer 200 spojov za hodinu. Denne sa cez Račianske mýto prepraví 15.000 cestujúcich v električkách a celkovo mestskou hromadnou dopravou 35.000 ľudí.