DPB potvrdil, že sa jeho vodiči zapoja do výstražného štrajku

Bratislava 9. apríla (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) potvrdil, že sa jeho vodiči MHD zapoja v pondelok (12. 4.) do výstražného štrajku. Medzi 08.00 a 09.00 h podľa dopravcu v Bratislave nebudú premávať spoje MHD, s výnimkou vodičov, ktorí sa do štrajku nebudú chcieť zapojiť, keďže štrajk je dobrovoľný. Zároveň bude zachovaná doprava do najväčší bratislavských nemocníc v Ružinove, Kramároch a na Antolskej v Petržalke.



"Ak bude spoj MHD obsluhovať trasu linky v čase výstražného štrajku, vodič vozidlo neodstaví uprostred jazdy, ale obslúži všetky zastávky na trase danej linky až po konečnú. V čase od 8.00 do 9.00 h však vozidlá tých vodičov, ktorí sa zapoja do výstražného štrajku, z nástupných zastávok nevyjdú na svoju trasu," informovala TASR hovorkyňa DPB Ľubica Melcerová. Vozidlá MHD by tak nemali blokovať cesty.



DPB odporúča cestujúcim, aby si naplánovali svoje cesty tak, aby sa v pondelok ráno v čase štrajku nespoliehali na MHD. "Po 09.00 h sa postupne obnoví premávka MHD v Bratislave," deklaruje Melcerová. Vedenie DPB ešte bude počas víkendu rokovať so zástupcami zamestnancov o zjemnení podoby výstražného štrajku. O prípadných zmenách bude dopravca informovať.



DPB upozorňuje, že jeho výpadok tržieb z dôvodu pandémie sa vyšplhal už na 25 miliónov eur. "Bez možnosti čerpať finančnú pomoc zo štátnych schém prvej pomoci hrozí aj hromadné prepúšťanie," podotkol dopravca. Z toho dôvodu podľa neho vyhlásili všetky odborové organizácie DPB výstražný štrajk. Racionalizačné a úsporné opatrenia, ktoré v DPB prebehli, nestačia na vykrytie výpadku tržieb aj napriek tomu, že sa v DPB v roku 2020 znížili náklady o deväť miliónov eur. "Odborové organizácie sa snažia chrániť pracovné miesta, pretože bez pomoci od štátu je pravdepodobné zhoršovanie kvality MHD, a tým aj redukovanie pracovných miest vodičov i obslužného personálu," uviedla Melcerová.



Dopravné firmy na celom Slovensku, ktoré zabezpečujú MHD v 54 mestách, môžu podľa DPB čerpať prvú pomoc od štátu za výpadok tržieb z cestovného, okrem štyroch dopravných podnikov (vrátane DPB), v ktorých pracuje spolu 5000 ľudí.



Výstražný štrajk v pondelok ráno vyhlásili zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov v Bratislave, Košiciach a Prešove. Štrajkom chcú upozorniť, že štát stále finančne nepomohol ich podnikom s výpadkom príjmov spôsobeným pandémiou nového koronavírusu a hrozí rušenie liniek i prepúšťanie. O forme štrajku v Prešove sa momentálne ešte rokuje. Podľa informácií TASR je v hre možnosť, že vodiči prešovského dopravného podniku len symbolicky podporia štrajkujúcich kolegov v Bratislave a Košiciach, napríklad zavesením stužiek na vozidlá.