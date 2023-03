Bratislava 15. marca (OTS) - Ak má byť doručovanie tovarov dlhodobo udržateľné, nesmie mať negatívny vplyv na životné prostredie. Geopost, materská spoločnosť kuriérskej spoločnosti DPD, má cieľ dosiahnuť nulové čisté emisie už v roku 2040. Jej plány koncom februára schválila nezávislá autorita v tejto oblasti - organizácia Science Based Target initiative (SBTi). Geopost je prvou globálnou spoločnosťou na doručovanie balíkov, ktorej krátkodobé a dlhodobé ciele znižovania emisií SBTi schválila.Materská spoločnosť DPD sa k bezemisnému doručovaniu vo všetkých svojich pobočkách zaviazala už v roku 2012. Emisie, ktoré pri jej činnosti vznikajú, celoročne meria a pravidelne zavádza opatrenia na ich znižovanie. Všetky zvyškové emisie z dopravy a prevádzky budov kompenzuje prostredníctvom certifikovaných environmentálnych projektov obnoviteľných zdrojov. Každý balík, ktorý DPD doručí, sa tak k adresátovi dostane bez negatívneho vplyvu na životné prostredie.Plán, ktorý pre Geopost a DPD schválila organizácia SBTi však ide ešte ďalej. Spoločnosť chce dosiahnuť nulové čisté emisie už v roku 2040. Geopost si dala za cieľ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 43 percent a do roku 2040 o 90 percent v porovnaní s východiskovým rokom 2020. Pomôže tak napĺňať ciele Parížskej dohody znížiť nárast globálnej teploty pod hodnotu 1,5 °C.Program na dekarbonizáciu počíta okrem iného s výraznou elektrifikáciou vozového parku firemných vozidiel a nákladnej dopravy. Podiel elektrických vozidiel sa do roku 2030 zvýši na 90 % a na 100 % v roku 2035.Alternatívne technológie pohonu budú zavádzané aj na diaľkovej doprave. Pôjde prevažne o bioplyn, biopalivo, elektrické a vodíkové nákladné vozidlá, ako aj presun väčšieho počtu zásielok na železnicu. Cieľom je zvýšiť podiel alternatívnych riešení na diaľkovej preprave na 50 % do roku 2030 a 100 % v roku 2040.Energia z obnoviteľných zdrojov bude napájať aj logistické centra a kancelárie. Do roku 2035 budú tieto budovy využívať 70 % energie z obnoviteľných zdrojov (100 % v roku 2035).Splniť tento cieľ pomôže aj stále rastúca flotila elektrických vozidiel, ktoré DPD využíva na Slovensku. Pod značkou DPD každý deň jazdí na našich cestách viac ako 100 elektromobilov. Plány spoločnosti sú však omnoho ambicióznejšie. Už v roku 2025 bude DPD doručovať zásielky v celej Bratislave výlučne vozidlami s elektrickým pohonom. Hlavné mesto Slovenska sa tak zaradí k 350 európskym mestám, v ktorých bude kuriérska spoločnosť využívať výlučne nízkoemisné vozidlá.hovorí