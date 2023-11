DPD: S blížiacimi sa sviatkami pribúdajú podvody pri online nákupoch

Bratislava 16. novembra (TASR) - S prichádzajúcimi vianočnými sviatkami pribúda množstvo ľudí, ktorí darčeky pre svojich blízkych objednávajú online. Zvýšený počet nákupov však láka aj stále väčšie množstvo podvodníkov, ktorí chcú zneužiť dôveru a nepozornosť zákazníkov internetových obchodov. Kuriérska spoločnosť DPD vyzvala ľudí na zvýšenú opatrnosť a radí, ako sa pred podvodmi chrániť.



Metódy, ktoré podvodníci používajú, sú podľa nich stále prepracovanejšie. Ľudí oslovujú prostredníctvom e-mailov i SMS správ, pričom zneužívajú mená a vizuál napríklad bánk, platobných spoločností i kuriérskych firiem. Link v správe presmeruje zákazníka na podvodnú stránku, ktorá vyžaduje poslať peniaze za neexistujúce služby či tovar, alebo vylákať platobné údaje napríklad z kreditnej karty.



"Podvodné stránky sa často na prvý pohľad verne podobajú na tie oficiálne. Zákazník by však mal spozornieť vždy, ak zadáva svoje platobné údaje. DPD nikdy nepýta od adresátov dodatočné poplatky za tovar alebo doručenie prostredníctvom e-mailu a SMS správ. Je dôležité si svoje karty chrániť a pri ich používaní byť mimoriadne obozretný," povedal generálny riaditeľ DPD na Slovensku Peter Pavuk.



Podvodníci často cielia aj na ľudí, ktorí využívajú služby internetových bazárov. Fiktívny kupujúci predstiera záujem o tovar, pričom obchod chce zrealizovať prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Tá má podľa neho zabezpečiť prevzatie zásielky, aj prevod finančných prostriedkov. Predávajúcemu pošle link na webovú stránku, ktorá kopíruje vizuál spoločnosti DPD.



"Formulár na stránke od predávajúceho žiada vyplnenie údajov z platobnej karty pod zámienkou, že je to potrebné na pripísanie kúpnej sumy. Takúto službu spoločnosť neposkytuje, radí na podobné ponuky nereagovať a nikdy nezadávať platobné údaje do formulárov na neznáme linky," informovala DPD.



Kuriérska spoločnosť preto odporúča nereagovať na správy, ktoré sa tvária ako komunikácia kuriérskej spoločnosti, ak práve občan nečaká žiadnu zásielku. Taktiež odporučila mať podrobnejší prehľad o svojich objednávkach a nevypĺňať svoje bankové údaje v odkazoch zaslaných súkromnými osobami.