DPD výrazne rozširuje sieť odberných miest Pickup

Bratislava 20. septembra (OTS) - Tento spôsob preberania zásielok využíva stále viac zákazníkov internetových obchodov. Odberné miesta Pickup sú vhodným riešením pre ľudí, ktorí sa napríklad nechcú viazať na príchod kuriéra, výhodné sú ale aj pre samotné kamenné obchody, ktoré vďaka zapojeniu sa do siete odberných miest získavajú nových zákazníkov.Využívanie odberných miest Pickup na doručovanie zásielok je bežným trendom v európskych mestách a aj na Slovensku. Ide o flexibilné riešenie, vďaka ktorému sa adresáti dostanú k svojej zásielke v čase, ktorý im najviac vyhovuje a nemusia sa viazať na príchod kuriéra. Spoločnosť DPD sa rozhodla v najbližších mesiacoch sieť odberných miest Pickup na Slovensku výrazne rozšíriť.,“ vysvetľuje, generálny riaditeľ spoločnosti DPD na Slovensku. „,“ dodáva.Odberné miesta sú často menšie, lokálne obchody alebo prevádzky so službami. Zapojiť sa do siete Pickup je pre ne častokrát veľmi výhodné. Ľudia vyhľadávajú najmä odberné miesta vo svojom okolí alebo na miestach, kde sa často pohybujú.“ hovorí. Počet odberných miest, s ktorými kuriérska spoločnosť DPD spolupracuje sa neustále zvyšuje. V súčasnosti ich je po celej Európe už viac ako 57–tisíc. Mnohým kamenným obchodom pomohlo zapojenie do siete aj počas pandémie. Služby výdajného miesta pre objednávky z internetových obchodov totiž mohli poskytovať aj počas lockdownu.Využívanie odberných miest je pre zákazníkov veľmi jednoduché. Stačí, ak pri objednávke tovaru z internetového obchodu vyberú možnosť „doručiť zásielku do odberného miesta Pickup“, zvolia si miesto, ktoré im najviac vyhovuje a počkajú na potvrdzujúci e-mail, že ich balík je pripravený. Na vyzdvihnutie im postačí PIN kód, ktorý obdržia v správe. Prostredníctvom odberných miest je tiež možnosť zásielku odoslať, čo využívajú najmä ľudia, ktorí potrebujú balík napríklad reklamovať alebo vrátiť nevyhovujúcu veľkosť oblečenia či topánok.