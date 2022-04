DPDgroup dosiahla rekordné výsledky

O spoločnosti GeoPost/DPDgroup

Bratislava 27. apríla (OTS) - Spoločnosť GeoPost/DPDgroup pokračuje v prudkom raste a za 12 mesiacov predchádzajúceho roka dosiahla rekordné výsledky. V roku 2021 kuriérska spoločnosť doručila po celom svete viac ako 2 miliardy zásielok. Jej príjmy vzrástli o 14,8 % a prevádzkový zisk presiahol jednu miliardu eur. Tieto výsledky dosahovala v súlade so svojim strategickým plánom, ktorého cieľom je byť jednotkou na trhu v oblasti trvalo udržateľného doručovania a stať sa kľúčovým partnerom rastu elektronického obchodu.Príjmy spoločnosti DPDgroup vzrástli v roku 2021 o 14,8 % na rekordných 14,7 miliardy eur. Prevádzkový zisk sa zvýšil o 25 % a za 12 mesiacov uplynulého roka dosiahol 1,057 miliardy eur. Celkovo doručila spoločnosť DPDgroup v tomto období 2,1 miliardy zásielok, čo predstavuje až 8,4 milióna zásielok denne. V minulom roku tiež padol rekord v počte zásielok doručených v jeden deň v Európe a to počas minuloročného Cyber Monday (29.november). V tento deň DPDgrop doručila 12,2 milióna zásielok zákazníkov v Európe." povedal Yves Delmas, generálny riaditeľ a prevádzkový riaditeľ spoločnosti GeoPost/DPDgroup pre Európu.Rok 2021 bol výraznou mierou ovplyvnený pandémiou vírusu Covid-19, ktorá ovplyvňovala spotrebiteľské návyky a správanie. V prvom štvrťroku minulého roka, kedy mnohé krajiny zaviedli obmedzenia, vzrástol objem prepravených zásielok o 34 %. V období od 2. štvrťroka, po skončení lockdownu vo väčšine krajín, sa rast prepravených zásielok vrátil na úroveň blízku spred príchodu vírusu Covid-19, a to na 7 %, Za celý minulý rok sa objemy zvýšili o 14 % oproti roku 2020.Spoločnosť GeoPost/ DPDgroup posilňovala svoje postavenie na trhu prostredníctvom veľkých investícií. V predchádzajúcom roku prevzala (69,8 %) spoločností Speedy AD v Bulharsku a DPD Rumunsko, 100 % spoločnosti TIPSA v Španielsku, 100 % spoločnosti Fast+Furious v Južnej Afrike. Prebehlo tiež zlúčenie aktivít spoločnosti Geis v oblasti balíkových zásielok v DPD Česká republika a Slovensko.Ďalších 562 miliónov eur spoločnosť investovala do rozšírenia doručovacej kapacity spoločnosti vrátane výstavby nových prepravných centier (DPD Benelux, DPD Francúzsko a Chronopost) a skladov (DPD Nemecko, DPD Spojené kráľovstvo, DPD Francúzsko a Chronopost).Minulý rok sa niesol v znamení rozširovania siete odberných miest Pickup (schránok a obchodných prevádzok). Z dlhodobého hľadiska plánuje skupina GeoPost/DPDgroup ponúknuť najlepšie pokrytie v Európe so 100-tisíc odbernými miestami. Cieľom je poskytnúť až 90 % európanom prístup k odbernému miestu za menej ako 10 minút. Tento proces rozširovania je už v plnom prúde, pričom ku koncu decembra 2021 bolo v 31 krajinách aktívnych 70 000 odberných miest.GeoPost/DPDgroup sa už v roku 2020 zaviazala, že v roku 2025 bude doručovať v 225 európskych mestách (nad 50-tisíc obyvateľov) zásielky výlučne s nízkoemisnými vozidlami. Spoločnosť sa však rozhodla zvýšiť svoje ambície a do roku 2025 pokryť týmto spôsobom dopravu zásielok až v 350 európskych mestách. To znamená postupne nasadiť do prevádzky viac ako 15-tisíc vozidiel s alternatívnym pohonom, 6 700 nabíjacích miest a 250 mestských skladov.To umožní skupine GeoPost/DPDgroup drasticky znížiť uhlíkovú stopu pri doručovaní na „poslednej míli“, znížiť ročné emisie skleníkových plynov o 83 % a znečisťujúcich látok o 95 % v porovnaní s rokom 2020. Okrem toho, od konca roka 2019 spoločnosť GeoPost/DPDgroup postupne zavádza program monitorovania kvality ovzdušia. Prostredníctvom snímačov nainštalovaných na flotile doručovacích vozidiel, v mestských depách a na odberných miestach sa v reálnom čase meria úroveň znečistenia ovzdušia. Tento program je v súčasnosti spustený v 15 európskych mestách vrátane Lisabonu, Paríža a Madridu a nedávno v Prahe, Bologni, Dubline a Varšave a pripravuje sa jeho spustenie v Bratislave . Doteraz bolo v európskych mestách rozmiestnených 1151 mobilných a 175 pevných senzorov. GeoPost/DPDgroup plánuje rozšíriť tento program tak, aby v roku 2022 fungoval vo viac ako 20 európskych mestách.