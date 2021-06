DPH pre gastrosektor sa nezníži

Bratislava 29. júna (TASR) – Daň z pridanej hodnoty (DPH) na služby spojené s podávaním jedál a nápojov sa nezníži, ako to navrhovali nezaradení opoziční poslanci okolo Petra Pellegriniho. Novelu zákona o DPH z ich dielne v utorok plénum Národnej rady (NR) SR neschválilo.



Poslanci navrhovali v súvislosti s ochorením COVID-19 a zlou finančnou situáciou podnikov v gastronómii dočasne znížiť sadzbu DPH na úroveň 5 % na služby spojené s podávaním jedál a nápojov. Následne od 1. januára 2023 sa mala ponechať sadzba DPH trvalo na úrovni 10 % za tieto služby.



"Gastronomické odvetvie bolo jedným z odvetví najviac zasiahnutých pandémiou. Reštaurácie a pohostinstvá museli byť dlhodobo zatvorené a aj počas lepších období mohli fungovať len v obmedzenom režime," skonštatovali predkladatelia. Zníženie sadzby DPH podľa nich predstavuje efektívny a adresný krok na pomoc týmto podnikateľom. Poukázali tiež na to, že so sadzbou 20 % má Slovensko štvrtú najvyššiu DPH na gastroslužby v Európskej únii (EÚ).