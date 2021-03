Košice plánujú nakúpiť 30 električiek

Košice 4. marca (TASR) – Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) vyhlásil verejnú súťaž na druhú časť obnovy vozidlového parku električiek. Nakúpiť ich chce 30, celková odhadovaná hodnota zákazky je 79 miliónov eur bez DPH. Pre TASR to uviedla hovorkyňa DPMK Vladimír Petrušová s tým, že nové vozidlá majú nahradiť najstaršie prevádzkované električky v meste - KT8.



V prvej etape plánujú obstarať desať električiek. „Verejnosť sa nimi bude môcť previezť v priebehu roka 2023,“ povedala. Ďalšie električky majú byť DPMK dodané v závislosti od uvoľnenia finančných zdrojov. Projekt má byť financovaný vo výške 85 percent z nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie, 10 percent zo štátneho rozpočtu a päť percent z vlastných finančných prostriedkov. Spôsob financovania bude presne určený v čiastkových kúpnych zmluvách.



Podľa Petrušovej má ísť o obojsmerné mestské električky, ktoré budú presne určené pre zmodernizované električkové trate v Košiciach. Majú byť nízkopodlažné, plne klimatizované, vybavené kamerovým systémom, informačnými tabuľami, USB nabíjacími stojanmi a wifi pripojením. „Vďaka najnovším technológiám a systémom riadenia dopravy skvalitníme cestovanie pre mladých ľudí, ale implementáciu moderných smart riešení určite ocení aj široká verejnosť,“ uviedla.



DPMK chce týmto nákupom zabezpečiť vyšší komfort, spoľahlivosť a bezpečnosť pre cestujúcich, ako aj zvýšiť atraktivitu cestovania verejnou dopravou. „Prínosy nových električiek zaznamenajú aj naši vodiči a tiež zamestnanci servisu a údržby,“ povedala s tým, že prispieť by mali aj k zníženiu nákladov na údržbu a prevádzku.



V prvej časti obnovy vozidlového parku električiek dosiahla výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku sumu približne 18 miliónov eur. Obstaralo sa 13 nízkopodlažných električiek typu Vario LF2 plus s nízkou energetickou náročnosťou. Projekt podľa DPMK plynulo nadväzoval na nákup ďalších 33 takýchto električiek, realizovaných v rokoch 2014 až 2015, a na projekty modernizácie električkových tratí a spracovania projektovej dokumentácie depa realizované s podporou Operačného programu Doprava 2007 - 2013. „Prvý kus z celkovej dodávky nám bol dodaný v apríli 2017 a posledný vo februári 2018,“ doplnila Petrušová.