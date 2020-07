Košický dopravný podnik by pre sociálny balíček prišiel o časť tržieb

Košice 18. júla (TASR) – O viac než štvrtinu tržieb by prišiel Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) v dôsledku platnosti sociálneho balíčka. Ako vo svojom stanovisku k vládnym návrhom týkajúcim sa bezplatnej mestskej hromadnej dopravy (MHD) uviedol hovorca magistrátu Vladimír Fabian, na financovaní strát by sa mal podieľať aj štát.



Rozpočet DPMK na tento rok predstavuje 44 miliónov eur, z čoho príspevok mesta Košice tvorí 23,1 milióna eur. Po zavedení avizovanej bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny obyvateľstva by dopravný podnik prišiel o viac než 25 percent zo súčasných tržieb. „V takom prípade by sa však už nielen mesto Košice, ale aj štát mal podieľať na financovaní strát, ktoré vznikajú pri doprave vo verejnom záujme. Sme toho názoru, že ak má štát záujem objednať si takýto druh bezplatnej prepravy u seniorov, študentov, žiakov a ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP), mal by sa podieľať aj na financovaní prevádzky DPMK,“ povedal Fabian.



Spresnil, že ak vybrané skupiny obyvateľstva znamenajú v súčasnosti pre DPMK zhruba štvrtinu tržieb, mal by sa štát podieľať na štvrtine celkových nákladov dopravného podniku, čo predstavuje sumu 11 miliónov eur. Predpokladá, že by sa rovnako ako v prípade vlakovej zadarmo zvýšil aj počet cestujúcich. Zareagovať by tak museli zvýšením počtu vypravených vozidiel. „To by znamenalo nielen nárast nákladov na prevádzku MHD, ale aj potrebu investície do vozového parku,“ dodal.



Vládna koalícia v stredu (15. 7.) predstavila balíček opatrení na pomoc ľuďom v objeme 500 miliónov eur. V rámci neho by sa mala zaviesť od budúceho roka tehotenská dávka od 4. mesiaca tehotenstva, balíček počíta aj s 13. dôchodkom či znížením doplatkov za lieky. Okrem toho by sa mala zaviesť bezplatná doprava v miestnej hromadnej doprave pre deti či seniorov a ťažko zdravotne postihnutých.