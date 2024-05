Dopravný podnik mesta Košice uspel so žiadosťou o finančný príspevok

Košice 7. mája (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) uspel so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške takmer 14 miliónov eur. Do jeho vozového parku by tak od budúcich letných prázdnin malo pribudnúť 11 nových elektrobusov spolu s príslušnou nabíjacou infraštruktúrou. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že DPMK v súčasnosti dokončuje verejnú súťaž na ich dodanie.



Podľa povereného generálneho riaditeľa DPMK Romana Danka budú nové nízkopodlažné veľkokapacitné elektrobusy dobíjané pomocou výsuvného pantografu jedným z krokov, ako postupne znížiť podiel vozidiel s naftovým pohonom zo súčasných zhruba 85 percent na polovicu. Disponovať budú aj klimatizáciou či viacerými smart technológiami.



"Projekt bol spracovaný pre vytvorenie čisto elektrickej trakcie na bývalých trolejbusových linkách 71 a 72. Vnímame to ako prvý krok k elektrifikácii týchto i ďalších liniek. Takto zabezpečíme prevádzku vozidiel v rámci 'celodenných služieb' bez potreby dobíjania elektrobusov v depe na Hornádskej. Tam sa budú nabíjať len v nočných hodinách. Rýchle nabíjanie počas prestávok na konečných zastávkach bude zabezpečené novou dobíjacou infraštruktúrou," spresnil. Nové elektrobusy by mali jazdiť na linke č. 71 z Lingova na zastávku Kláštor, respektíve č. 72 z Lingova na Grunt.



Poskytnutie peňazí z eurofondov na prvú etapu projektu Verejná osobná doprava s nulovými emisiami v meste Košice schválilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR uplynulý týždeň. Ide o sumu 13.914.815 eur. Pre štyri okresy v Košiciach a okresy Košice-okolie a Michalovce bolo celkovo určených takmer 18,5 milióna eur. Cieľom výzvy bolo podporiť rozvoj udržateľnej verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami prostredníctvom nákupu batériových elektrických, respektíve vodíkových autobusov.



Primátor Jaroslav Polaček považuje získanie externých zdrojov na nákup elektrobusov za výbornú správu pre všetkých cestujúcich košickou MHD. "Moderná a čo najviac bezemisná a ekologická MHD je našim dlhodobým cieľom," uviedol. Podľa neho má mesto spolu s DPMK pripravené ďalšie projekty na zlepšenie dopravnej infraštruktúry a komfortu cestovania v prostriedkoch MHD za vyše 200 miliónov eur, o ktoré by sa chceli uchádzať z príslušných eurofondových výziev. Z nich by chceli zmodernizovať električky KT8 či nakúpiť ďalšie autobusy na CNG pohon. V pláne je aj výstavba nového autobusového depa, modernizácia trolejovej infraštruktúry, nové čítačky do vozidiel MHD na platbu kartou, palubné počítače alebo systém na počítanie cestujúcich. Takisto je pripravený projekt na modernizácie 13 zastávok verejnej dopravy vrátane dodávky informačných systémov.