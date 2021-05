DPMK zrejme využije na merania k tratiam električiek externé služby

Košice 4. mája (TASR) – Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) pravdepodobne využije externé služby na dodanie dokladov ku komplexnej prehliadke úsekov električkových tratí. Na pondelkovom (3. 5.) rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ) to uviedol riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák.



"V piatok (30. 4.) poobede nám bolo doručené dožiadanie zo strany dráhového úradu, ktorým je Košický samosprávny kraj (KSK)," povedal s tým, že v pondelok požiadavky vyhodnocovali. Následne by malo dôjsť k spresneniu špecifikácii, respektíve, ktoré merania a s akou presnosťou je potrebné doložiť. "Treba si uvedomiť, že merania, ktoré sme urobili, boli na úrovni našich možností. Z toho, čo som zatiaľ videl, je zjavné, že budeme musieť využiť externú organizáciu, predpokladám nejakého geodeta," povedal Padyšák.



Električkové trate sú podľa jeho slov v kritickom stave, no sú pojazdné a udržiavajú ich v rámci možností. V niektorých úsekoch obmedzili rýchlosť. Za najhoršie úseky označil obratisko Važecká a úsek na Alejovej. "Životnosť dráhy je 20 rokov, prevádzkujeme ju 37 rokov, čiže stav tratí zodpovedá tomu, že je o ňu dobre postarané," dodal s tým, že DPMK so svojimi kapacitami robí drobné opravy, narušené je však podložie. "To nie sme schopní opraviť, musíme to robiť dodávateľsky," doplnil.



Mesto Košice plánuje druhú časť druhej etapy modernizácie električkových tratí (MET), a to vrátane uvedených úsekov. Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že v apríli 2022 by mala byť hotová projektová dokumentácia na stavebné povolenie. Termín a objem finančných prostriedkov poskytnutých na MET bude závisieť od nastavenia čerpania eurofondov v programovom období 2021 - 2027.



KSK minulý týždeň informoval, že nedostal od mesta všetky požadované a zákonom stanovené doklady z komplexnej prehliadky úsekov električkových tratí. Predseda KSK Rastislav Trnka varoval, že ak mesto nedodá výsledky ďalších nevyhnutných meraní, Košiciam reálne hrozí uzatvorenie niektorých tratí. Kraj dal mestu dodatočné tri týždne na doplnenie dokumentácie týkajúcej sa ich prevádzkyschopnosti.