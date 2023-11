V Žiline zmodernizujú údržbovú základňu trolejbusov za 28,948 mil. eur

Žilina 22. novembra (TASR) - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov Dopravného podniku mesta Žiliny (DPMŽ) sa začne v decembri a realizovať ju bude spoločnosť Metrostav Slovakia. Celková suma diela je 28,948 milióna eur, pričom 95 % je financovaných primárne zo zdrojov Európskej únie (EÚ) a štátneho rozpočtu.



Podľa konateľa DPMŽ Mikuláša Kolesára by mala výstavba trvať do novembra 2025. "Modernizácia zahŕňa úpravu existujúcich objektov a výstavbu niekoľkých nových objektov. Významné je stojisko pre trolejbusy a nová hala trolejbusov," uviedol.



Výstavba a modernizácia sa rozdelí na dve fázy. "Výstavba krytých odstavných plôch pre trolejbusy v celkovej hodnote 3,226 milióna eur sa začne v decembri a ukončí sa v júni 2024. Financovanie je zabezpečené zo zdrojov EÚ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra ešte v tomto roku, kde má DPMŽ podpísanú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku," doplnila vedúca odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou Mestského úradu (MsÚ) v Žiline Katarína Gazdíková.



Druhá fáza spočíva vo výstavbe novej haly trolejbusov, rekonštrukcie a modernizácie existujúcich objektov. "Jej realizácia sa plánuje od roku 2024 do konca roku 2025. Vzhľadom na rozsah projektu budú všetky spevnené plochy vodozádržné. Povrchová voda sa zachytí v bazéne a následne sa použije na umývanie vozidiel. Každá strecha, ktorá to umožňuje, bude postavená ako zelená. Tam, kde to nebude možné sa nainštalujú slnečné kolektory," priblížila Gazdíková.



Primátor Žiliny Peter Fiabáne podotkol, že po tridsiatich rokoch získa DPMŽ energeticky a ekologicky moderné pracovisko. "Spojí súčasné dve vozovne na jedno miesto, čo zefektívni náklady na prevádzku, a zároveň zníži náklady na mestskú hromadnú dopravu v Žiline. Pre budúcnosť a skvalitňovanie služieb pre občanov mesta je nevyhnutná modernizácia technickej základne. Zároveň pripravujeme aj rekonštrukciu a nutnú výmenu trakčných vedení a meniarní, ktorá bude pripravená na prevádzku vozidiel s nulovými emisiami CO2," dodal.



Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia inžinierskych sietí, na ktorých v 90. rokoch minulého storočia vysadili zeleň. "Na povrchu existujúcich sietí sa nachádza 50 stromov, rôzne kry a dreviny, pre navrhované nové stavby musí uvoľniť miesto v priestore ďalších 33 stromov a 712 štvorcových metrov krovitého porastu. Dopravný podnik v spolupráci s projektantom navrhli minimalistický model pre zásah do existujúcej zelene a zároveň sa dohodli na náhradnej výsadbe," uzavrela Gazdíková.