Drábiková: Prelomíme veto k obedom,pripomienka by nenapravila situáciu

Bratislava 17. decembra (TASR) – Veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej k novele zákona upravujúcej obedy zadarmo bude prelomené. Avizovala to vo štvrtok v pléne poslankyňa za OĽANO Lucia Drábiková. Pripomienka hlavy štátu by podľa nej nevyriešila situáciu adresne. Podotkla, že minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) pripraví úpravu, ktorá zohľadní všetky skupiny detí.



Prezidentka namieta pri návrhu zákona, že sitom pomoci by mohlo prepadnúť až 47.000 detí v riziku chudoby. "Zapracovanie pripomienok pani prezidentky by spôsobilo to, že by vznikla iná nespravodlivosť," skonštatovala Drábiková s tým, že by vznikla skupina detí, ktoré by mali nárok aj na obedy, aj na bonus.



Krajniak dal podľa poslankyne prísľub, že sa tento zákon dopracuje. "Toto je zákon s platnosťou od augusta 2021 a dovtedy bude pripravená úprava, ktorá zohľadní všetky skupiny týchto detí tak, aby tieto deti bez obeda nezostali," ubezpečila.