Draghi: EÚ potrebuje urýchlene zmeny v ekonomike pre hrozby ciel v USA

Brusel 18. februára (TASR) - Pre hrozbu obchodnej vojny s USA je potreba radikálnej zmeny európskej ekonomiky naliehavejšia ako kedykoľvek predtým. Upozornil na to v utorok Mario Draghi, autor zásadnej štúdie o konkurencieschopnosti Európskej únie (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Analýza, ktorú Draghi zverejnil vlani v septembri, jasne ukázala problémy, ktorým čelí chorľavá ekonomika EÚ v snahe dobehnúť Čínu. Slabý rast a nízka produktivita spôsobia, že európsky blok ešte viac zaostane, pokiaľ nezreformuje svoju ekonomiku a neinvestuje do nej ďalšie stovky miliárd eur, uviedol v septembri Draghi v dokumente, ktorý mal byť "budíčkom" pre EÚ.



Na budúci týždeň má EÚ predstaviť očakávaný a rozsiahly plán na posilnenie energeticky náročných sektorov, vrátane opatrení na zabezpečenie cenovo dostupnej energie a tiež spôsobov, ako vybudovať prosperujúci sektor čistých technológií s cieľom podporiť a zvýšiť hospodársky rast.



"Pocit naliehavosti, pokiaľ ide o uskutočnenie radikálnej zmeny, sa ešte viac prehĺbil," povedal Draghi v Európskom parlamente. Poukázal pritom na výzvy, ktorým čelí EÚ, od rýchleho pokroku umelej inteligencie cez vysoké náklady na energie až po plán prezidenta Donalda Trumpa zaviesť dodatočné clá pre obchodných partnerov USA.



"Keď bola správa vypracovaná, hlavnou geopolitickou témou bol vzostup Číny. Teraz bude EÚ v nadchádzajúcich mesiacoch, pravdepodobne v najbližších týždňoch, čeliť clám novej americkej administratívy, ktoré budú brániť nášmu prístupu na náš najväčší exportný trh," povedal Draghi.



Varoval, že vyššie clá USA pre Čínu budú znamenať presmerovanie väčšieho množstva čínskeho tovaru do Európy, čo poškodí európske firmy, ktoré nedokážu držať krok s nižšími cenami čínskych produktov.



Draghi tiež uviedol, že Washington chce rozširovať priemyselné kapacity. Mohol by tak zaviesť politiku, ktorá bude lákať európske firmy, aby vyrábali v USA vďaka "nižším daniam, lacnejšej energii a deregulácii".



EÚ v januári zverejnila plán, ktorý predstavuje posun Bruselu smerom k priaznivejšiemu prostrediu pre podnikanie po piatich rokoch intenzívneho zamerania sa na tzv. zelené ciele.



Draghi privítal tento plán ako "veľmi potrebnú zmenu orientácie kľúčových európskych politík".