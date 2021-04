Draghi poslal parlamentu návrh plánu na reštrukturalizáciu ekonomiky

Rím 26. apríla (TASR) - Taliansky premiér Mario Draghi poslal v pondelok do parlamentu svoj návrh plánu na reštrukturalizáciu ekonomiky v hodnote 235 miliárd eur, ktorý počíta s obrovskými príspevkami z fondov Európskej únie (EÚ).



Presnejšie Draghi počíta so 191,5 miliardy eur vo forme grantov a pôžičiek z fondu obnovy EÚ plus s 30 miliardami eur "domácich financií" a s ďalšími menšími sumami zo separátnych fondov EÚ. Premiér odhaduje, že vďaka investíciám a štrukturálnym reformám bude hrubý domáci produkt (HDP) Talianska v roku 2026 o 3,6 percentuálneho bodu vyšší, ako by bol bez nich.



Draghi sa snaží získať podporu parlamentu pre svoj plán, ktorý by mal do 30. apríla predložiť Európskej komisii. Taliansky premiér v rámci svojho plánu vyčlenil 40 % finančných prostriedkov na tzv. zelené projekty a 25 % na digitálne projekty, ako to požaduje EÚ. Značná časť výdavkov bude smerovať aj na infraštruktúru, modernizáciu a rozšírenie talianskeho železničného systému i zabezpečenie spojenia s chudobným juhom vysokorýchlostnými vlakmi.



Taliansko sa vlani stalo prvým ohniskom nového koronavírusu v Európe. Pandémia ochorenia COVID-19 stiahla tamojšiu ekonomiku do najhlbšej recesie od druhej svetovej vojny. Rím tak má byť najväčším príjemcom prostriedkov z pandemického fondu EÚ a zároveň poslúži na otestovanie rýchlosti zavádzania záchranných programov EÚ.



"Draghiho plán bude ostro sledovaný v Taliansku aj na úrovni EÚ," uviedol Lorenzo Pregliasco, analytik spoločnosti YouTrend. "Urobil z tohto plánu spolu s očkovaním pilier svojej vlády. Bude musieť ukázať, že ho dokáže realizovať," dodal.



Draghi je presvedčený, že európske ekonomiky budú z dlhodobého hľadiska silnejšie, ak budú fiškálne a menové orgány spolupracovať na ich čo najrýchlejšom oživení. Aj keď to z krátkodobého hľadiska znamená zvýšenie dlhu, alternatívou by bol iba cyklus polovičných opatrení a anemická expanzia, v dôsledku čoho by Taliansko a EÚ čoraz viac zaostávali za USA a Čínou.



Mimoriadne výdavky zvýšia tento rok taliansky dlh takmer na 160 % HDP. To bude dokonca viac ako rekordných 159,5 % HDP po prvej svetovej vojne. A vyše dvojnásobne viac, ako povoľujú fiškálne pravidlá Únie, podľa ktorých by štátny dlh nemal prekročiť 60 % HDP.



Rozštiepené talianske politické strany postavili tento rok Draghiho na čelo vlády národnej jednoty v snahe ukončiť patovú situáciu v politike a zastaviť pandémiu.



Taliansko doposiaľ úplne zaočkovalo len asi 8 % svojej populácie a je pravdepodobné, že nedosiahne svoj cieľ očkovať do konca apríla 500.000 ľudí denne.



Draghi, ktorý osem rokov do roku 2019 viedol Európsku centrálnu banku, má stále širokú podporu väčšiny talianskych politických strán, čo znamená, že jeho plán by mal čeliť malému odporu v parlamente.



Návrh plánu obsahuje desiatky projektov v rámci šiestich okruhov: ekologický prechod, digitalizácia, infraštruktúra, vzdelávanie a výskum, sociálne začlenenie a zdravie.