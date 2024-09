Draghi:EÚ potrebuje zvýšiť produktivitu a zlepšiť konkurencieschopnosť

Brusel 9. septembra (TASR) - Európskej únii (EÚ) hrozí hospodárske zaostávanie najmä v porovnaní s Čínou a USA. Upozornil na to bývalý šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi vo svojej správe o konkurencieschopnosti, ktorú predstavil v pondelok v Bruseli. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



V správe, ktorú si objednala Európska komisia (EK), Draghi za hlavný problém označil nedostatočnú produktivitu v Európe. Poukázal pritom na zvyšujúci sa rozdiel v ekonomickom výkone na obyvateľa medzi USA a EÚ v posledných rokoch. Za približne 70 % tejto nerovnováhy podľa neho zodpovedajú práve rozdiely v produktivite. Na riešenie tohto problému je potrebné odstrániť "inovačnú priepasť", aby sa pokroky vo výskume lepšie premietli do komerčných aktivít podnikov. EÚ ďalej musí znížiť svoju závislosť od tretích krajín, a to aj v oblasti obrany.



Politika v oblasti hospodárskej súťaže by podľa talianskeho expremiéra mala viac dbať na to, aby sa neoslabila inovačná schopnosť podnikov v kľúčových odvetviach a umožniť vznik väčších európskych skupín s príslušnou investičnou silou. Potrebná je aj hlbšia integrácia kapitálových trhov v EÚ a nástroje na spoločnú emisiu dlhov podľa vzoru fondov Next Generation EU, prostredníctvom ktorých európske spoločenstvo financuje programy hospodárskej obnovy po pandémii nového koronavírusu.



"Ak budú existovať politické a inštitucionálne podmienky, EÚ by mala pokračovať, na základe modelu Next Generation EU, vo vydávaní spoločných dlhových nástrojov, ktoré by sa využívali na financovanie spoločných investičných projektov zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti a bezpečnosti," uvádza sa v správe.