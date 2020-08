Drahota nahráva v Česku mikrobytom, ľudia žijú v bytoch ako garáže

Praha 22. augusta (TASR) - Napriek pandémii nového koronavírusu ceny nehnuteľností v Česku naďalej rastú. To spôsobuje problémy najmä mladým ľuďom, ktorým sa tak možnosť kúpy nového bytu neustále vzďaľuje. Alternatívou sa pre nich stávajú mikrobyty.



Ako uviedol server lidovky.cz, mikrobyty, teda byty s rozlohou do 25 štvorcových metrov (m2), sú čoraz populárnejšie, a to tak v hlavnom meste, ako aj mimo neho. Na realitnom serveri Sreality.cz je v Prahe zhruba stovka bytov s takouto rozlohou, pričom ten najmenší na Vinohradoch s rozlohou 16 m2 stojí takmer 3 milióny Kč (115.017 eur). V Plzni zasa byt s rozlohou 21 m2 vyjde na takmer 1,5 milióna Kč a s rozlohou 17 m2 930.000 Kč.



Za rastúcim dopytom po mikrobytoch sú najmä financie, keďže ceny pokračujú v raste a zastaviť ich nedokázal ani nový koronavírus. Podľa štatistík spoločností Trigema, Skanska Reality a Central Group stojí v súčasnosti štvorcový meter v novom byte v Prahe v priemere viac než 108.000 Kč. Rastú však aj ceny v ďalších mestách.



Podľa servera Realitymix.cz priemerná cena m2 v Brne aktuálne presahuje 77.000 Kč, čo medziročne znamená rast o vyše 17 %. V Plzni sa ceny zvýšili o štvrtinu a za m2 zaplatí kupujúci viac než 56.000 Kč. Aj keď v mikrobytoch stojí štvorcový meter viac, než predstavuje priemerná cena m2 všetkých bytov v danom meste, celková suma je vzhľadom na veľkosť bytu omnoho nižšia.



(1 EUR = 26,083 CZK)