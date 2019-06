Drahotu na realitnom trhu pociťuje stále viac Čechov

V rámci Stredočeského kraja vzrástli ceny najvýraznejšie v prstenci okolo Prahy, ktorý tvoria okresy Praha - východ a Praha - západ. Navyše nezdražili iba byty.

Praha 22. júna (TASR) - Sny o vlastnom bývaní sa komplikujú stále väčšiemu počtu obyvateľov Prahy. Pôvodne populárne riešenie z posledných rokov v podobe sťahovania do "lacnejšieho" Stredočeského kraja totiž prestáva fungovať. Dôvodom je, že pre vysoký záujem Pražanov už ceny nehnuteľností vyleteli nahor aj v okolí českej metropoly.



Potvrdzujú to napríklad údaje Fincentra Reality, ktoré zverejnil server iDNES.cz. Zatiaľ čo v roku 2015 táto realitná kancelária predávala v spádových oblastiach Prahy dvojizbové byty za približne 2,2 milióna Kč (85.907 eur), tento rok sa ceny vyšplhali v priemere na 3,4 milióna Kč. V prípade trojizbových bytov bol rast ešte výraznejší - za rovnaké obdobie sa cenový priemer zvýšil z 2,9 milióna na 4,2 milióna Kč.



V rámci Stredočeského kraja vzrástli ceny najvýraznejšie v "prstenci" okolo Prahy, ktorý tvoria okresy Praha - východ a Praha - západ. Navyše nezdražili iba byty. "Ceny nehnuteľností v týchto okresoch kopírujú pražský trh a ich rast je približne rovnaký. Priemerná cena rodinného domu sa od roku 2016 zvýšila zhruba o 1,5 milióna Kč," povedal riaditeľ kancelárie Maxima Reality Goran Andonov.



Cenový nárast sa premieta aj do cien nájomného i keď dopyt po nájomnom bývaní je na periférii Prahy nižší než v hlavnom meste. "Napríklad v Kladne sa priemerné nájomné za štvorcový meter zvýšilo zo 164 na 202 Kč," priblížila Tereza Vrzáková z realitnej kancelárie Re/Max G8.



Zároveň očakáva, že ceny budú rásť aj ďalej. "Nič nenaznačuje, že by sa v budúcich rokoch mali zastaviť. Do Prahy stále prichádzajú za prácou ďalší ľudia, ktorí potrebujú niekde bývať," povedala Vrzáková.



Navyše vysoký dopyt po bývaní a následné zdražovanie sa netýka len Prahy a okolia. Ako povedala prevádzková riaditeľka Fincentra Reality Andrea Daňhelová, rast záujmu o byty na perifériách evidujú v rámci celej Českej republiky. Medziročne sa dopyt zvýšil o 15 %, pričom v okolí Prahy a Brna o 18 %.



(1 EUR = 25,609 CZK)