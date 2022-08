Dráhová cyklistka Paternosterová sa podrobila operácii kľúčnej kosti

Brescia 17. augusta (TASR) - Štyri dni po ťažkom páde na ME v Mníchove absolvovala talianska reprezentantka v dráhovej cyklistike Letizia Paternosterová operáciu zlomenej kľúčnej kosti. Zákrok absolvovala v stredu v Brescii a podľa agentúry DPA dopadol úspešne.



Paternosterová bola medzi piatimi cyklistkami, ktoré sa dostali do kolízie počas sobotných vyraďovacích pretekov na ME. Nasledoval ťažký pád, pri ktorom utrpela okrem zlomeniny pravej kľúčnej kosti aj kraniocerebrálnu traumu. Dvadsaťtriročná Talianka si na pád nepamätá.