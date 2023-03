Drahovce ešte nemajú definitívne stanovisko k projektu veterného parku

Drahovce 9. marca (TASR) – Jeden písomný a jeden ústny záujem o vybudovanie veterného parku v katastri obce eviduje starosta Drahoviec pri Piešťanoch Miroslav Ledecký. V súčasnosti je na pripomienkovanie predložený zámer Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), ku ktorému sa obec v zmysle zákona musí vyjadriť do stanovenej lehoty. Ako uviedol starosta, zatiaľ nemá definované konečné stanovisko, ktoré na ministerstvo životného prostredia pošlú.



Ledecký je, ako povedal pre TASR, naklonený environmentálnym projektom. Páčia sa mu veterné parky v susednom Rakúsku a vidí zmysel aj v budovaní spaľovní odpadu. "Aj tam zoberiem pozrieť našich poslancov," povedal. Kladie si otázku, prečo takéto projekty u susedov dostávajú zelenú a na Slovensku to nejde. Pri veternom parku pri ich obci preto takisto vidí výhody, ale o možnosti umiestniť ho v extraviláne obce rozhodne poslanecký zbor. Ide totiž o zmenu územného plánu, čo je dlhodobejší proces.



Zverejnený zámer SPP má v obci podľa starostových slov priaznivcov i odporcov, ktorí sa podujali podpisovať petíciu. Predpokladá, že ďalší sa vyjadria priamo pripomienkami k predloženému zámeru. Ten počíta s vybudovaním siedmich veterných turbín.



Ledecký vníma hlavne finančné benefity, ktoré môže existencia takejto stavby na rozvoj obce priniesť. "Máme veľké plány, nemôžem pred tým zatvárať oči," povedal. V Drahovciach podľa jeho slov majú rozpracované projekty za zhruba 11 miliónov eur, pričom dlhodobý projekt výstavby kanalizácie zhltne okolo deväť až desať miliónov eur.



"Snažíme sa, ale potrebujeme aj prostriedky," doplnil. Situáciu im uľahčujú aj každoročné príjmy z dane za prítomnosť bohunickej elektrárne v lokalite. Otázku veterného parku v Drahovciach zatiaľ uzavretú nemajú, podľa Ledeckého treba stále hľadať možnosti na lepšie fungovanie obce.



Na ploche takmer 300 hektárov pri obci Drahovce pri Piešťanoch plánuje Slovenský plynárenský priemysel postaviť veterný park. Počíta s realizáciou siedmich veterných turbín s celkovým inštalovaným výkonom do 50,4 MW. Práce by mali podľa zámeru, predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), začať v roku 2025.