< sekcia Ekonomika
Drahšia ropa zníži zisky prevádzkovateľov výletných lodí
Zdraženie paliva o 10 % by znížilo čistý zisk firmy Carnival za rok 2026 o 145 miliónov USD (126,35 milióna eur), vyplýva z údajov spoločnosti.
Autor TASR
New York 16. marca (TASR) - Rast cien ropy, ktoré od začiatku konfliktu v Iráne stúpli o viac ako 35 %, podľa analytikov poškodí zisky amerických prevádzkovateľov výletných lodí. Najväčšiu stratu by podľa odhadov mohla utrpieť spoločnosť Carnival Corp, keďže je jedinou veľkou americkou výletnou spoločnosťou, ktorá si ceny paliva nepoisťuje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Zdraženie paliva o 10 % by znížilo čistý zisk firmy Carnival za rok 2026 o 145 miliónov USD (126,35 milióna eur), vyplýva z údajov spoločnosti. Zisk konkurenčnej firmy Royal Caribbean by klesol len o 57 miliónov USD. Spoločnosť Norwegian Cruise Line uviedla, že zdraženie paliva o 10 % by znížilo jej celoročný zisk na akciu o sedem centov. Podľa výpočtov spoločnosti Morningstar Research to zodpovedá poklesu čistého zisku približne o 90 miliónov USD.
„Počas prudkého rastu cien ropy v roku 2022 stúpli náklady spoločnosti Carnival na palivo rýchlejšie ako u jej konkurentov,“ uviedol analytik spoločnosti CFRA Alex Fasciano. V roku 2022 predstavovali náklady spoločnosti Carnival na palivo 17,7 % jej celkových príjmov v porovnaní s 12,1 % v prípade firmy Royal Caribbean a 14,2 % v prípade Norwegian Cruise Line.
„Našou najlepšou ochranou proti rastu nákladov na palivo je znižovanie spotreby,“ uviedla spoločnosť Carnival pre agentúru Reuters. „Od roku 2011 sme znížili spotrebu paliva o 18 % napriek tomu, že sme počas tohto obdobia zvýšili kapacitu približne o 38 %,“ konštatovala firma a dodala, že v poistení nákladov na palivo nevidí dlhodobý čistý prínos.
(1 EUR = 1,1476 USD)
Zdraženie paliva o 10 % by znížilo čistý zisk firmy Carnival za rok 2026 o 145 miliónov USD (126,35 milióna eur), vyplýva z údajov spoločnosti. Zisk konkurenčnej firmy Royal Caribbean by klesol len o 57 miliónov USD. Spoločnosť Norwegian Cruise Line uviedla, že zdraženie paliva o 10 % by znížilo jej celoročný zisk na akciu o sedem centov. Podľa výpočtov spoločnosti Morningstar Research to zodpovedá poklesu čistého zisku približne o 90 miliónov USD.
„Počas prudkého rastu cien ropy v roku 2022 stúpli náklady spoločnosti Carnival na palivo rýchlejšie ako u jej konkurentov,“ uviedol analytik spoločnosti CFRA Alex Fasciano. V roku 2022 predstavovali náklady spoločnosti Carnival na palivo 17,7 % jej celkových príjmov v porovnaní s 12,1 % v prípade firmy Royal Caribbean a 14,2 % v prípade Norwegian Cruise Line.
„Našou najlepšou ochranou proti rastu nákladov na palivo je znižovanie spotreby,“ uviedla spoločnosť Carnival pre agentúru Reuters. „Od roku 2011 sme znížili spotrebu paliva o 18 % napriek tomu, že sme počas tohto obdobia zvýšili kapacitu približne o 38 %,“ konštatovala firma a dodala, že v poistení nákladov na palivo nevidí dlhodobý čistý prínos.
(1 EUR = 1,1476 USD)