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DRAHŠIE MLIEKO: Jeho priemerná cena medzimesačne rastie
Medziročne nakúpili spracovatelia v júli 2026 surového kravského mlieka o 12,2 % viac.
Autor TASR
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Bratislava 5. septembra (TASR) - Priemerná nákupná cena surového kravského mlieka v SR v júli 2026 stúpla medzimesačne o 0,2 % na úroveň 36,69 eura/100 kg. V porovnaní s júlom 2025 bola priemerná nákupná cena mlieka v júli tohto roka nižšia o 25,9 %. Vyplýva to z aktuálnej správy Agrárnych trhových informácií Slovenska (ATIS).
Cena mlieka Q. triedy v júli 2026 medzimesačne posilnila o 0,5 % na 36,85 eura/100 kg. Nákupná cena mlieka 1. triedy bola v júli tohto roka na úrovni 36,44 eura/100 kg. Nákupná cena neštandardného mlieka sa upevnila na hodnotu 29,02 eura/100 kg. Nákupná cena mlieka Q. triedy kvality sa medziročne znížila o 25,9 % a 1. triedy o 25,4 %.
V júli 2026 nakúpili spracovatelia od producentov spolu 74.760 ton surového kravského mlieka, čo bolo o 0,7 % viac ako v júni tohto roka. Mlieka Q. triedy sa nakúpilo medzimesačne o 0,6 % viac, spolu 60.261 ton. Mlieka 1. triedy sa v júli nakúpilo 13.632 ton a mlieka neštandard 867 ton.
Medziročne nakúpili spracovatelia v júli 2026 surového kravského mlieka o 12,2 % viac. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2025 sa nákup mlieka Q. triedy zvýšil o 20,4 %, u mlieka 1. triedy sa nákup znížil o 15,8 %. U mlieka neštandard sa medziročne nákup zvýšil až o 119,2 %. Na júlovom nákupe sa mlieko Q. triedy podieľalo 80,6 %, mlieko 1. triedy 18,2 % a mlieko neštandard 1,2 %.
Cena mlieka Q. triedy v júli 2026 medzimesačne posilnila o 0,5 % na 36,85 eura/100 kg. Nákupná cena mlieka 1. triedy bola v júli tohto roka na úrovni 36,44 eura/100 kg. Nákupná cena neštandardného mlieka sa upevnila na hodnotu 29,02 eura/100 kg. Nákupná cena mlieka Q. triedy kvality sa medziročne znížila o 25,9 % a 1. triedy o 25,4 %.
V júli 2026 nakúpili spracovatelia od producentov spolu 74.760 ton surového kravského mlieka, čo bolo o 0,7 % viac ako v júni tohto roka. Mlieka Q. triedy sa nakúpilo medzimesačne o 0,6 % viac, spolu 60.261 ton. Mlieka 1. triedy sa v júli nakúpilo 13.632 ton a mlieka neštandard 867 ton.
Medziročne nakúpili spracovatelia v júli 2026 surového kravského mlieka o 12,2 % viac. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2025 sa nákup mlieka Q. triedy zvýšil o 20,4 %, u mlieka 1. triedy sa nákup znížil o 15,8 %. U mlieka neštandard sa medziročne nákup zvýšil až o 119,2 %. Na júlovom nákupe sa mlieko Q. triedy podieľalo 80,6 %, mlieko 1. triedy 18,2 % a mlieko neštandard 1,2 %.