Droba: Automobilové regióny v EÚ hľadajú spôsoby,ako si zaistiť rozvoj

Brusel 11. októbra (TASR) - Priebeh 21. Európskeho týždňa regiónov a miest, ktorý sa od pondelka do štvrtka (9. - 12. 10.) koná v Bruseli, bol vhodnou platformou aj na diskusie predstaviteľov európskych regiónov, ktorých ekonomika ťaží z prítomnosti automobilového priemyslu. Pre spravodajcu TASR to potvrdil predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba (SaS).



Pripomenul, že v novembri by sa v španielskej Navarre malo konať veľké politické stretnutie členov Aliancie regiónov automobilového priemyslu (ARA), ktorá v rámci Výboru regiónov, poradného orgánu inštitúcií EÚ, vznikla vlani v júni. Prvá politická schôdza členov ARA sa konala v novembri 2022 v Lipsku.



"Bratislavský samosprávny kraj sa stal súčasťou Aliancie regiónov automobilového priemyslu, združenia regiónov z celej EÚ, ktoré majú automobilový priemysel ako súčasť svojho hospodárskeho mixu. Na budúci mesiac idú zástupcovia nášho kraja do Španielska. Ideme hľadať spôsoby, akými na celoeurópskej úrovni podporiť regióny s automobilovým priemyslom," vysvetlil Droba.



Spresnil, že toto podujatie bude zamerané na ekonomické, environmentálne a sociálne dosahy automobilového priemyslu na regióny, v ktorých funguje a na spôsoby, ako by uvedené regióny mohli z prítomnosti automobiliek čo najviac profitovať.



"Je to hlavne o tom, aby sme udržali zamestnanosť a veľkého zamestnávateľa v kraji, aby sme pomáhali automobilkám, ktoré tam pôsobia, aby bez nejakých hrozieb krátkodobých či dlhodobých legislatívnych zmien si vedeli zaistiť profitabilitu a možnosti rozvoja," dodal.



Na podujatí ARA v Španielsku slovenskú delegáciu budú zastupovať predstavitelia Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja, hoci automobilky pôsobia v troch regiónoch na Slovensku.



Vedúci Zastúpenia BSK pri EÚ Tomáš Teleky v tejto súvislosti dodal, že jedným z cieľov Aliancie európskych automobilových regiónov je vytvorenie podporného finančného mechanizmu, napríklad po vzore Fondu pre spravodlivú transformáciu zavedenom z dôvodu prechodu na zelenú ekonomiku. Návrh vytvoriť nový podporný mechanizmus EÚ s finančnými prostriedkami pre automobilové regióny sa zrodil už na prvom stretnutí členov ARA v Lipsku.



"Tento nový fond by mal reagovať na zmeny, ktoré zasiahnu automobilové regióny, aby sa tie dokázali lepšie prispôsobiť zmenám, ´trebárs´ zaistiť preškoľovanie a rekvalifikácie pracovníkov v tomto sektore," vysvetlil Teleky.



Spresnil, že v Európskom parlamente, ktorý schvaľuje novú európsku legislatívu, existuje silná skupina, ktorá iniciatívu vytvoriť nový fond podporuje. Išlo by o nové peniaze, nie o presun financií z iných programov, otázne je, či pôjde až o nové programové obdobie po roku 2027, alebo či sa tento podporný mechanizmus podarí vytvoriť ešte v tom súčasnom rozpočtovom období.



Teleky upozornil, že podľa signálov, ktoré regióny EÚ dostávajú z europarlamentu, si európski zákonodarcovia dobre uvedomujú, že transformácia automobilového priemyslu bude mať veľké teritoriálne dosahy, pričom niektoré regióny budú zmenami zasiahnuté viac. Aj preto je snaha vytvoriť mechanizmus, ktorý tie ťažšie zasiahnuté regióny finančne podporí.