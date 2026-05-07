Droba presadil správu venovanú Nástroju na prepájanie Európy
Autor TASR
Brusel 7. mája (TASR) - Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba vo štvrtok, v rámci plenárneho zasadnutia Výboru regiónov v Bruseli, úspešne zvládol úlohu spravodajcu k Nástroju na prepájanie Európy (CEF), keď jeho správa bola prijatá jednohlasne. Informuje o tom spravodajca TASR.
Šéf slovenskej delegácie vo Výbore regiónov spresnil, že sa hlasovalo približne o 50 pozmeňujúcich návrhoch, aj o celom stanovisku ako celku, ktoré bolo schválené jednohlasne.
„Je to šesť mesiacov tvrdej práce nášho bruselského tímu. Stanovisko prešlo s dobrými pozmeňovacími návrhmi. Je veľmi silné a kvalitné. Princípom toho, čo sme chceli dosiahnuť, je lepšie prepojenie Európy, dopravné aj energetické, a súvisí to aj s otázkami bezpečnosti alebo obrany a prípadnému odstrašeniu proti Rusku,“ vysvetlil. Dodal, že prijaté stanovisko vysiela jasný signál smerom k ostatným euroinštitúciám, aby brali do úvahy, že regióny existujú a mali by rozhodovať samé o sebe.
Stanovisko Výboru regiónov k CEF považuje za dôležité aj pre Bratislavský kraj, pre ktorý ako metropolitný región, sú dôležité mestské uzly. Mestské uzly zohrávajú v rámci dopravnej siete TEN-T kľúčovú úlohu. Slúžia ako „križovatky“, kde sa zbiehajú rôzne typy dopravných sietí (letecká, námorná, cestná, železničná) v husto osídlených oblastiach so zvýšeným dopytom po doprave.
„To sme do stanoviska dostali a zapracovali, ale zároveň je to aj stanovisko, ktoré ma veľa vecí naučilo. Dozvedel som sa o problémoch aj tých najodľahlejších regiónov, či už sú to švédske a fínske regióny zo severu, ktoré sú závislé na letiskách a prístavoch, alebo sú to mediteránske regióny, ktoré majú úplne iný typ problémov a otázok. Toto stanovisko môj tím robil tak, aby adresovalo všetky problémy každého typu regiónu,“ opísal situáciu.
Droba upozornil, že nielen slovenskí europoslanci, ale celkovo Európsky parlament, je v tejto oblasti na strane Výboru regiónov.
„Bojujú za nás. Mal by to byť signál pre Európsku komisiu, aby rozhodovala tak, aby regióny sedeli pri stole, aby mali čo hovoriť do toho, akým spôsobom sa budú rozdeľovať peniaze,“ zdôraznil. Pripomenul, že spolupráca s europoslancami má za výsledok, že viaceré požiadavky Výboru regiónov boli preklopené do pozície, ktorá sa vytvára na úrovni europarlamentu.
„Prebieha takýto dialóg. Spolupráca s poslancami Európskeho parlamentu, nielen slovenskými, ale aj zahraničnými, s tými, čo sú predsedovia výborov a podobne, bola vynikajúca. Mnohé z vecí, ktoré sme v rámci nášho stanoviska dosiahli, sa preklápajú priamo do európskej legislatívy,“ vysvetlil.
Z pohľadu Slovenska je Nástroj na prepájanie Európy dôležitý pre čerpanie peňazí do dopravných a energetických projektov a Droba spresnil, že veľká časť financovania je určená projektom dvojitého využívania, na civilné, ale aj na vojenské účely, či už v energetike alebo pri výstavbe dopravných tepien.
