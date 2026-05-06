Droba: Slovenské regióny chcú získať čo najviac fondov z rozpočtu EÚ
Autor TASR
Brusel 6. mája (TASR) - Slovenské regióny sa posnažia získať čo najviac fondov z budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ. Uviedol to pre TASR predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba na okraj konferencie „Budúcnosť viacročného finančného rámca po roku 2027 s dôrazom na regióny“, ktorú v utorok (5. 5.) večer v Bruseli pripravilo Zastúpenie BSK pri EÚ.
Droba spresnil, že združenie SK8 vyvíja snahy, aby „slovenská obálka“ v rámci viacročného finančného rámca (VFR) bola čo najväčšia a aby samosprávne kraje rozhodovali o peniazoch pridelených EÚ, kam ich nasmerujú.
Európska komisia vlani predložila návrh VFR na roky 2028 - 2034, ktorý je podľa Drobu dosť centralistický v zmysle toho, že na členské štáty prenáša väčšie rozhodovacie právomoci o tom, kam nasmerujú eurofondy.
Droba zdôraznil, že všetci predsedovia krajov za SK8 „kopú zajedno“, teda za celé Slovensko a nemajú sebecké záujmy.
„Snažíme sa, aby všetky regióny prosto získali maximum fondov, ktoré sa dajú čerpať,“ vysvetlil. Odmieta predstavu, že regióny sa budú medzi sebou hádať a „bojovať“ o fondy pridelené cez národnú obálku. „Toto neprichádza do úvahy,“ skonštatoval.
Droba pripomenul, že Slovensko má sedem regiónov, ktoré Európska komisia označuje ako „Catching up regions“ (CuRI) a ktoré zaostávajú v oblasti rastu a inovácií. Ďalším je BSK, ktorý je medzi najrozvinutejšími regiónmi EÚ.
„Takže máme iné problematiky, ale nebude to súťaž, že kto z koho, bude to o tom, aby bola čo najväčšia obálka pre krajinu a v rámci toho sa dohodneme na prioritách,“ povedal.
Podľa jeho slov regionálni politici najväčšiu podporu pre svoje snahy cítia u slovenských europoslancov, ktorí sú v Bruseli zapojení do rokovaní o podobe VFR, z ktorých spomenul Luciu Yar a Ľubicu Karvašovú. Poďakoval tiež vedúcemu Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Jurajovi Nociarovi a dodal, že Maroš Šefčovič ako eurokomisár veľmi dobre rozumie tomu, čo potrebujú slovenské regióny.
V rámci výboru regiónov, kde je Droba vedúcim slovenskej delegácie, majú členovia tejto euroinštitúcie podľa jeho slov absolútne jasno v tom, čo chcú.
„Tvrdíme, že regióny musia sedieť pri stole, musia rozhodovať o tých peniazoch. Nemôže to byť rozhodovanie na úrovni jedného ministerstva v rámci každej členskej krajiny. Tie stanoviská z výboru regiónov sú schvaľované takmer jednohlasne. My si rozumieme medzi sebou a bojujeme za to, aby sme mali väčší vplyv,“ uviedol.
„To máte ako so starostom alebo s primátorom, že chodník alebo lavička nie je ani ľavicová, ani pravicová, buď je opravená alebo nie je opravená. Vo výbore regiónov sa stretávame komunálni politici, ktorým ide o to, aby rozvíjali svoje mesto, obec, svoj kraj. Tieto ideologické prekáračky a témy sú druho- až treťoradé. Prvý je vždy záujem toho-ktorého regiónu,“ odkázal.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
