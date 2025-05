Drobné opravy v byte riešia nájomníci, nedoplatky platia všetci z nich

Bratislava 15. mája (TASR) - Drobné opravy a náklady spojené s bežnou údržbou v podnájme riešia nájomníci, rovnako nedoplatky si delia rovnakým dielom. Za drobnú opravu sa považuje výmena drobných súčiastok jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia. Náklady na takúto opravu by nemali presiahnuť 6,64 eura, pričom v prípade vyššej sumy by mal vykonať opravu prenajímateľ. Upozornil na to partner právnickej firmy Vojčík & Partners Pavol Daubner.



Nájomníci majú povinnosť oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potrebu opráv v byte, kde býva, a to formou SMS správy, e-mailom alebo písomnou formou v podobe listu. „Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá nájomca za škodu a nemá nárok na náhradu nákladov. Preto je nevyhnutné vždy oznámiť prenajímateľovi potrebu vykonania prípadných opráv čo najskôr po tom, ako sa nájomca o potrebe ich vykonania dozvie,“ upresnil Daubner.



Konkrétna lehota na odstránenie poruchy z právnych predpisov však prenajímateľovi nevyplýva. Ak k oznámeniu poruchy došlo a prenajímateľ bez zbytočného odkladu opravu nevykonal, tak môže nájomca na vlastné náklady urobiť opravu a žiadať od majiteľa bytu náhradu týchto nákladov.



V prípade preplatkov pri vyúčtovaní by mal prenajímateľ vrátiť peniaze nájomcom, respektíve tí ho môžu požiadať o predloženie vyúčtovania. Nájomca má totiž podľa Daubnera právo na to, aby mu prenajímateľ vrátil túto sumu buď jednorazovo alebo oň môže znížiť budúce platby nájomného, ak sa na tom dohodnú obe strany. Ak však majiteľ bytu odmietne aj napriek výzvam predložiť vyúčtovanie, tak nájomca sa môže domáhať predloženia vyúčtovania prostredníctvom súdu.



Ak vznikne nedoplatok za energie, tak ho nájomník musí uhradiť. Môže sa na to použiť aj peňažná zábezpeka, no podrobnosti jej použitia je vhodné dohodnúť priamo v nájomnej zmluve, rovnako vrátane povinnosti prenajímateľa pred použitím kaucie na úhradu nedoplatkov predložiť nájomcovi riadne a úplné vyúčtovanie spotreby energií. „Odporúčam, aby bola v nájomnej zmluve vždy riadne určená samostatná výška úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva a aby bol vykonaný odpočet pri prevzatí bytu a aj pri skončení nájomného vzťahu,“ doplnil Daubner.



V situácii, keď si byt prenajíma viacero osôb naraz, majú spoloční nájomcovia rovnaké práva aj povinnosti. Ak totiž v zmluve nie je dohodnuté, že nedoplatky za energie má uhrádzať konkrétny nájomca, tak ich musia zaplatiť všetci bez ohľadu na to, ako dlho byt užívali. Spôsob, ako dôjde k rozdeleniu nedoplatku, by mal byť dohodnutý medzi nájomcami na základe dohody, prípadne zmluvy. Najčastejšie sa však náklady delia rovným dielom medzi všetkých nájomcov. Ak niektorý z nich nebol v byte dlhší čas, tak môže žiadať aj o zaplatenie nižšej časti nedoplatku, keďže spotreboval menej energií. Rozhodnutie o znížení jeho príspevku závisí od dohody medzi všetkými nájomcami.