Drobní majitelia lesa vyzývajú štát podporiť ľudí pracujúcich v lesoch

Bratislava 31. januára (TASR) - Drobní majitelia lesa a furmani vyzývajú štát na podporu. Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska (ÚRZVNLS) a Asociácia furmanov Slovenska (AFuS) vyzývajú štát, najmä Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, aby podporil ľudí, ktorí sa ťažkou prácou starajú o lesy. Uviedol to v piatok v Bratislave pred sídlom envirorezortu predseda ÚRZVNLS Milan Ovseník po skončení verejného zhromaždenia s takmer dvoma stovkami zúčastnených.



"Dajte nám naše peniaze, ktoré Slovensko dostáva za zelené lesy v Nature 2000. Dajte naše peniaze ľuďom, ktorí sa ťažkou prácou starajú o naše lesy, krajinu," upozornil Ovseník na požiadavky prítomných vlastníkov neštátnych lesov a furmanov.



ÚRZVNLS a AFuS podľa Ovseníka požadujú "vyhlásenie klimatického zmieru" bezodkladným vytvorením tzv. Klimatickej tripartity pre zelenšie Slovensko (tzv. Klimatripartity) na úrovni vlády za účasti zástupcov neštátnych vlastníkov lesov.







"Spustime podporu na mimoprodukčné funkcie lesov za rok 2020 a vyčleňme na ňu minimálne 10 miliónov eur. Doplaťme vyplatené krátené podpory na mimoprodukčné funkcie lesov za roky 2017 až 2019 v plnej výške 15 miliónov eur," podčiarkol Ovseník.



Neštátni majitelia lesov by podľa neho mali dostať z rozpočtu MŽP SR na aktívny manažment v chránených územiach všetky peniaze, ktoré dostáva envirorezort za slovenské záväzky k Nature 2000, s reálnym čerpaním od roku 2020, minimálne 150 miliónov eur na nasledujúce štyri roky.



"Podporme najmä využívanie ekologickej techniky a prírodu šetriacich metód odstraňovania stromov z porastov poškodených prírodnou pohromou. Podporme obnovu poškodených ekosystémov a ochranu a výchovu lesných porastov, pričom sa poskytne jednoducho nárokovateľný príspevok minimálne na asanačnú ťažbu stromov s priblížením traktorovou, respektíve lanovkovou metódou či koňom, na ochranu lesných porastov proti šíreniu podkôrneho hmyzu," zdôraznil Ovseník. Treba podľa neho oslobodiť od mýta a diaľničného poplatku motorové vozidlá a prívesy na prepravu ťažných koní.



Podľa hovorcu MŽP SR Tomáša Ferenčáka envirorezort v poslednom roku hľadá metódy, ako by bolo možné v čo najvyššej miere zaangažovať súkromných vlastníkov (lesa) pri ochrane biotopov a vzácnych druhov rastlín a živočíchov. "Preto sme už minulý rok v lete 'pilotovali' projekt, v ktorom by sme vedeli spojiť súkromných vlastníkov s ochranou jednotlivých druhov a biotopov. Tento rok sme vyhlásili výzvu na refundovanie nákladov spojených s ochranou biotopov a chránených druhov aj na súkromných pozemkoch," priblížil Ferenčák v reakcii na vyjadrenia ÚRZVNLS.



"Teraz je obdobie, keď zmena klímy bude pre budúcnosť zásadná. Verejné prostriedky, ktoré budú investované do ochrany pred zmenou klímy, respektíve do boja proti zmene klímy budú jednoznačne výrazne v celej Európe rásť. Ak chceme byť uhlíkovo neutrálni, tak lesy budú hrať významnú úlohu," poznamenal hovorca MŽP SR.



Exminister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) podľa Ferenčáka už pred mesiacom avizoval, že sa bude zasadzovať o vznik Rady pre zelený dohovor, pretože zmena klímy sa nedá riešiť v jednom rezorte. "Dotýka sa dopravy, poľnohospodárstva, hospodárstva, energetiky a samozrejme životného prostredia. Postavil sa teda k zmene klímy nadrezortne," dodal Ferenčák na margo požiadavky majiteľov lesov vytvoriť Klimatickú tripartitu.