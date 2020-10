Drobnochovatelia ošípaných by mali využiť amnestiu na ich registráciu

Bratislava 12. októbra (TASR) - Drobnochovatelia ošípaných by mali využiť do 23. októbra z dôvodu afrického moru ošípaných (AMO) "amnestiu" na registráciu svojich doteraz neregistrovaných chovov. Uviedol to v pondelok na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO). Po 26. októbri im za neregistrované chovy prasiat hrozia podľa neho pokuty v stovkách až tisícoch eur.