Drucker chce rokovať s ÚMS a ZMOS o financovaní materských škôl

Bratislava 11. júna (TASR) - Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) sa v najbližších dňoch plánuje stretnúť so zástupcami Únie miest Slovenska (ÚMS) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Rokovať by mali aj o navrhovaných zmenách pri financovaní materských škôl. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR tak reagovalo na pondelňajšiu výzvu ÚMS, ktorá nesúhlasí s pripravovanými zmenami.



ÚMS vyjadrila nesúhlas s aktuálnym návrhom zákona o financovaní materských škôl a rezort školstva, výskumu, vývoja a mládeže vyzvala, aby reformu prepracovala.



Materské školy sú v súčasnosti pod kompetenciou samospráv, po reforme však budú financované štátom, ktorý podľa únie zoberie samosprávam časť podielových daní určených pre aktuálny počet detí. Mestá tak podľa nej prídu o peniaze natrvalo.



Únia vníma tiež zásadné rozdiely pri financovaní súkromných a obecných materských škôl. Súkromné školy sa podľa nej nemusia zaoberať niektorými povinnosťami, pretože tie za nich riešia obecné školy, no s tým sú spojené vyššie finančné náklady. Doplnila, že súkromné materské školy sú viac zvýhodňované, pričom obecné materské školy si často musia na svoju prevádzku hľadať iné zdroje financovania.