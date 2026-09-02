< sekcia Ekonomika
Drucker: EK neeviduje so SR žiadne vážne problémy pri pláne obnovy
Drucker upozornil, že Slovensko patrí do skupiny krajín, ktoré vyzerajú, že budú „veľmi úspešné“, o čom podľa neho bude postupne informovať aj eurokomisia.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 2. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) neeviduje so Slovenskom žiadne vážne problémy a riziká, čo sa týka plnenia cieľov národného plánu obnovy a odolnosti. Uviedol to podpredseda vlády a minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) po stredajších expertných rokovaniach s predstaviteľmi exekutívy EÚ v Bruseli. Informuje o tom spravodajca TASR.
Minister spresnil, že na rokovaniach, ktoré označil za konštruktívne, bolo potvrdené, že EK neeviduje so Slovenskom „vážne problémy a riziká“ a že v Bruseli dovysvetlil nejaké pohľady slovenskej strany.
„Prešli sme si témy, ktoré rezonujú, ktorých sa týkali tie najväčšie reformy, ako je zonácia národných parkov a aj čo sa týka akceleračných zón. Dohodli sme sa, čo sa týka ďalších diskusií. Máme zoznam predbežných vecí, ktoré chýbajú z hľadiska dôkazov,“ vysvetlil. Dodal, že teraz bude prebiehať revízia národných parkov, čo je ešte „otvorená vec“, najmä pri zonácii prvých troch parkov, ktoré robila predchádzajúca vláda. „Ale verím, že aj tu nájdeme nejakým spôsobom zhodu. Bol som ubezpečený, že Európska komisia nevníma žiadne zásadné riziká,“ povedal.
Drucker upozornil, že Slovensko patrí do skupiny krajín, ktoré vyzerajú, že budú „veľmi úspešné“, o čom podľa neho bude postupne informovať aj eurokomisia.
„Poďakoval som sa zástupcom Európskej komisie za ostatné mesiace, aj za tie posledné tri roky, keď sa veľa pracovalo na pláne obnovy, ale v poslednom polroku to naozaj bolo veľmi intenzívne a konštruktívne,“ opísal situáciu.
Na otázku, či SR hrozí prepadnutie nejakých miliónov eur cez plán obnovy, minister uviedol, že každá krajina EÚ bude v situácii, že z pohľadu investícií a realizačných projektov v niektorých oblastiach nenaplní naplno stanovené ciele podľa vopred stanovených pravidiel. Prízvukoval, že to nemožno považovať za nejakú svojvôľu či sankcionovanie zo strany EK, lebo pravidlá boli vopred vypočítané a vzorce boli presné.
„Ak sa nám napríklad niekde nepodarilo naplniť na 95 percent alebo na 85 percent nejaký ukazovateľ, tak je možné, že niečo nám nebude uhradené,“ priznal. To ale podľa neho treba vidieť v ponímaní s rizikami, ktoré tu sú, a aj v porovnaní s inými krajinami.
Minister zároveň potvrdil, že eurokomisia chce zvyšné platby cez plány obnovy dokončiť v určený čas. „Boli sme informovaní, že obe platby, aj ôsmu aj deviatu, pre celú EÚ, chcú sprocesovať do konca tohto roka, zhruba do polovice novembra,“ vysvetlil. V prípade Slovenska prebieha technické posudzovanie zonácií národných parkov, pričom vláda SR podľa neho očakáva, že EK to dokončí „niekedy v októbri“.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Minister spresnil, že na rokovaniach, ktoré označil za konštruktívne, bolo potvrdené, že EK neeviduje so Slovenskom „vážne problémy a riziká“ a že v Bruseli dovysvetlil nejaké pohľady slovenskej strany.
„Prešli sme si témy, ktoré rezonujú, ktorých sa týkali tie najväčšie reformy, ako je zonácia národných parkov a aj čo sa týka akceleračných zón. Dohodli sme sa, čo sa týka ďalších diskusií. Máme zoznam predbežných vecí, ktoré chýbajú z hľadiska dôkazov,“ vysvetlil. Dodal, že teraz bude prebiehať revízia národných parkov, čo je ešte „otvorená vec“, najmä pri zonácii prvých troch parkov, ktoré robila predchádzajúca vláda. „Ale verím, že aj tu nájdeme nejakým spôsobom zhodu. Bol som ubezpečený, že Európska komisia nevníma žiadne zásadné riziká,“ povedal.
Drucker upozornil, že Slovensko patrí do skupiny krajín, ktoré vyzerajú, že budú „veľmi úspešné“, o čom podľa neho bude postupne informovať aj eurokomisia.
„Poďakoval som sa zástupcom Európskej komisie za ostatné mesiace, aj za tie posledné tri roky, keď sa veľa pracovalo na pláne obnovy, ale v poslednom polroku to naozaj bolo veľmi intenzívne a konštruktívne,“ opísal situáciu.
Na otázku, či SR hrozí prepadnutie nejakých miliónov eur cez plán obnovy, minister uviedol, že každá krajina EÚ bude v situácii, že z pohľadu investícií a realizačných projektov v niektorých oblastiach nenaplní naplno stanovené ciele podľa vopred stanovených pravidiel. Prízvukoval, že to nemožno považovať za nejakú svojvôľu či sankcionovanie zo strany EK, lebo pravidlá boli vopred vypočítané a vzorce boli presné.
„Ak sa nám napríklad niekde nepodarilo naplniť na 95 percent alebo na 85 percent nejaký ukazovateľ, tak je možné, že niečo nám nebude uhradené,“ priznal. To ale podľa neho treba vidieť v ponímaní s rizikami, ktoré tu sú, a aj v porovnaní s inými krajinami.
Minister zároveň potvrdil, že eurokomisia chce zvyšné platby cez plány obnovy dokončiť v určený čas. „Boli sme informovaní, že obe platby, aj ôsmu aj deviatu, pre celú EÚ, chcú sprocesovať do konca tohto roka, zhruba do polovice novembra,“ vysvetlil. V prípade Slovenska prebieha technické posudzovanie zonácií národných parkov, pričom vláda SR podľa neho očakáva, že EK to dokončí „niekedy v októbri“.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)