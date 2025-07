Drucker: Hlas-SD nenavrhoval žiadne krátenie samospráve

Bratislava 4. júla (TASR) - Strana Hlas-SD ani žiadny jej minister nenavrhoval žiadne krátenie samospráve. Tvrdenie ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa (nezávislý) o návrhu ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) na zablokovanie 200 miliónov eur z európskych prostriedkov samosprávam je nepravdou. Uviedol to minister školstva.



„V skutočnosti minister investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie pán Migaľ navrhol počas rokovania vlády úpravu uznesenia vlády na zrušenie výnimky z flexibility pre samosprávu, čím by došlo k zablokovaniu 400 miliónov eur,“ priblížil Drucker. Upozornil ho pritom na to, že týmto jeho návrhom, ktorý predložil, dôjde k zablokovaniu 400 miliónov eur a nie 200 miliónov eur, ako Migaľ avizoval po rokovaní s koaličným partnerom.



Migaľ vo štvrtok (3. 7.) reagoval na tlačovú konferenciu predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) a štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR Michala Kaliňáka po rokovaní so zástupcami samospráv. Tí skonštatovali, že jediným možným riešením v prípade zablokovania eurofondov je sumu 200 miliónov eur odblokovať. Návrh, ktorý kritizovali je podľa Migaľa návrhom ich spolustraníka z Hlasu-SD Druckera.