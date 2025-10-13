Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
13. október 2025
Drucker: Kandidátom Hlasu-SD na guvernéra NBS zostáva Peter Kažimír

Na snímke guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír počas tlačovej konferencie vo štvrtok 25. septembra 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Podľa Druckera by chcela strana Hlas-SD dosiahnuť súhlas ostatných koaličných partnerov rokovaním.

Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Kandidátom koaličnej strany Hlas-SD na post guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) zostáva jej súčasný šéf Peter Kažimír. Potvrdil to v pondelok počas rokovaní Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch minister školstva a podpredseda strany Hlas-SD Tomáš Drucker.

My máme kandidáta veľmi jasného od začiatku, na ktorom bola dohoda aj s predsedom strany Smer, aj SNS pri uzatváraní koaličnej dohody, a tým je Peter Kažimír,“ povedal Drucker. Proti znovuzvoleniu Kažimíra sa v sobotu (11. 10.) na sneme strany Smer-SD vyslovil predseda strany a premiér Robert Fico. Podľa Druckera by chcela strana Hlas-SD dosiahnuť súhlas ostatných koaličných partnerov rokovaním.

Kažimírovi už uplynul jeho mandát na jar tohto roka, no vo funkcii zostáva do zvolenia nového šéfa NBS.
