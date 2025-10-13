< sekcia Ekonomika
Drucker: Kandidátom Hlasu-SD na guvernéra NBS zostáva Peter Kažimír
Podľa Druckera by chcela strana Hlas-SD dosiahnuť súhlas ostatných koaličných partnerov rokovaním.
Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Kandidátom koaličnej strany Hlas-SD na post guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) zostáva jej súčasný šéf Peter Kažimír. Potvrdil to v pondelok počas rokovaní Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch minister školstva a podpredseda strany Hlas-SD Tomáš Drucker.
„My máme kandidáta veľmi jasného od začiatku, na ktorom bola dohoda aj s predsedom strany Smer, aj SNS pri uzatváraní koaličnej dohody, a tým je Peter Kažimír,“ povedal Drucker. Proti znovuzvoleniu Kažimíra sa v sobotu (11. 10.) na sneme strany Smer-SD vyslovil predseda strany a premiér Robert Fico. Podľa Druckera by chcela strana Hlas-SD dosiahnuť súhlas ostatných koaličných partnerov rokovaním.
Kažimírovi už uplynul jeho mandát na jar tohto roka, no vo funkcii zostáva do zvolenia nového šéfa NBS.
„My máme kandidáta veľmi jasného od začiatku, na ktorom bola dohoda aj s predsedom strany Smer, aj SNS pri uzatváraní koaličnej dohody, a tým je Peter Kažimír,“ povedal Drucker. Proti znovuzvoleniu Kažimíra sa v sobotu (11. 10.) na sneme strany Smer-SD vyslovil predseda strany a premiér Robert Fico. Podľa Druckera by chcela strana Hlas-SD dosiahnuť súhlas ostatných koaličných partnerov rokovaním.
Kažimírovi už uplynul jeho mandát na jar tohto roka, no vo funkcii zostáva do zvolenia nového šéfa NBS.