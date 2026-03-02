< sekcia Ekonomika
Drucker na pôde EK rokoval o zvyšných platbách cez plán obnovy
Drucker ocenil, že eurokomisia potvrdila možnosti väčšej flexibility v závere programu, čo exekutíva EÚ ponúka všetkým členským krajinám.
Autor TASR
Brusel 2. marca (TASR) - Slovenská vláda robí maximum pre to, aby vyčerpala všetky zdroje cez plán obnovy. Uviedol minister školstva SR Tomáš Drucker (Hlas-SD), poverený riadením Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, o pondelňajších rokovaniach na pôde Európskej komisie (EK), informuje spravodajca TASR.
Spresnil, že rokovania viedol s generálnou riaditeľkou Hlavného direktoriátu EK pre reformy a investície Celine Gauerovou a boli zamerané na platby, ktoré Slovensko očakáva v rámci národného plánu obnovy a odolnosti a na plnenie míľnikov a cieľov, ku ktorým sa slovenská strana zaviazala.
„To stretnutie bolo pozitívne. Povedali sme si, aké sú problémy, ktoré aj my vnímame na Slovensku. Povedal som, že je normálne, že z rôznej perspektívy vnímame nejaké veci rôzne, ale dôležité je, aby sme sa počúvali. Verím, že čo sa týka šiestej a siedmej platby dopracujeme sa k riešeniu, kedy budú tieto platby uvoľnené. Zároveň sme hovorili o tom, ako bude prebiehať ôsma a deviata žiadosť o platbu,“ vysvetlil Drucker.
Zdôraznil, že celkovo, ak sa zoberie šiesta, siedma, ôsma a deviata platba, ide o sumu okolo 2,4 až 2,5 miliardy euro. „My už sme dostali časť záloh z týchto peňazí,“ pripomenul.
Dodal, že ôsma a deviata platba je zhruba okolo 1,2 miliardy a šiesta a siedma platba, je tiež okolo 1,1 až 1,2 miliardy euro, pričom v utorok (3. 3.) bude siedmu platu pre Slovensko schvaľovať Hospodársko-finančný výbor EK. V tejto súvislosti vyjadril nádej, že čoskoro budú tieto platby aj zaslané na Slovensko.
Drucker ocenil, že eurokomisia potvrdila možnosti väčšej flexibility v závere programu, čo exekutíva EÚ ponúka všetkým členským krajinám. Existuje teda možnosť, že veci, ktoré by sa javili ako nesplniteľné, financie určené na ne by sa dali vyčerpať v iných oblastiach. Minister túto „novinku“ vníma pozitívne.
Financovanie obnovy z Európskej únie, cez Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF), sa má ukončiť do konca tohto roku. Drucker uviedol, že aj o tejto záležitosti v pondelok hovoril s predstaviteľmi EK, aj o tom, že každá členská krajina má nejaké tie riziká čerpania finančnej pomoci v závere programu.
„Proste je tam veľa investičných projektov. Staviame stovky materských škôl, staviame najväčšie nemocnice. Za štyridsať rokov sa nepostavili nemocnice, aké sa stavajú dnes. To sú projekty, ktoré si vyžadujú veľkú presnosť. Ale dnes môžem povedať, za najväčšie investičné projekty, či už ide o materské školy, nemocnice, opravy budov, súdy a tak ďalej, že v tomto by sme problém nemali mať a a mali by sme tieto veci zvládnuť,“ odkázal.
Priznal, že vláda eviduje riziká v niektorých rezortoch a preto vyzval kolegov ministrov, aby boli pozornejší a vnímavejší. „Ten záver doťahovania projektov je spoločný a myslím si, že robíme maximum pre to, aby sme vyčerpali všetky peniaze,“ uviedol.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Spresnil, že rokovania viedol s generálnou riaditeľkou Hlavného direktoriátu EK pre reformy a investície Celine Gauerovou a boli zamerané na platby, ktoré Slovensko očakáva v rámci národného plánu obnovy a odolnosti a na plnenie míľnikov a cieľov, ku ktorým sa slovenská strana zaviazala.
„To stretnutie bolo pozitívne. Povedali sme si, aké sú problémy, ktoré aj my vnímame na Slovensku. Povedal som, že je normálne, že z rôznej perspektívy vnímame nejaké veci rôzne, ale dôležité je, aby sme sa počúvali. Verím, že čo sa týka šiestej a siedmej platby dopracujeme sa k riešeniu, kedy budú tieto platby uvoľnené. Zároveň sme hovorili o tom, ako bude prebiehať ôsma a deviata žiadosť o platbu,“ vysvetlil Drucker.
Zdôraznil, že celkovo, ak sa zoberie šiesta, siedma, ôsma a deviata platba, ide o sumu okolo 2,4 až 2,5 miliardy euro. „My už sme dostali časť záloh z týchto peňazí,“ pripomenul.
Dodal, že ôsma a deviata platba je zhruba okolo 1,2 miliardy a šiesta a siedma platba, je tiež okolo 1,1 až 1,2 miliardy euro, pričom v utorok (3. 3.) bude siedmu platu pre Slovensko schvaľovať Hospodársko-finančný výbor EK. V tejto súvislosti vyjadril nádej, že čoskoro budú tieto platby aj zaslané na Slovensko.
Drucker ocenil, že eurokomisia potvrdila možnosti väčšej flexibility v závere programu, čo exekutíva EÚ ponúka všetkým členským krajinám. Existuje teda možnosť, že veci, ktoré by sa javili ako nesplniteľné, financie určené na ne by sa dali vyčerpať v iných oblastiach. Minister túto „novinku“ vníma pozitívne.
Financovanie obnovy z Európskej únie, cez Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF), sa má ukončiť do konca tohto roku. Drucker uviedol, že aj o tejto záležitosti v pondelok hovoril s predstaviteľmi EK, aj o tom, že každá členská krajina má nejaké tie riziká čerpania finančnej pomoci v závere programu.
„Proste je tam veľa investičných projektov. Staviame stovky materských škôl, staviame najväčšie nemocnice. Za štyridsať rokov sa nepostavili nemocnice, aké sa stavajú dnes. To sú projekty, ktoré si vyžadujú veľkú presnosť. Ale dnes môžem povedať, za najväčšie investičné projekty, či už ide o materské školy, nemocnice, opravy budov, súdy a tak ďalej, že v tomto by sme problém nemali mať a a mali by sme tieto veci zvládnuť,“ odkázal.
Priznal, že vláda eviduje riziká v niektorých rezortoch a preto vyzval kolegov ministrov, aby boli pozornejší a vnímavejší. „Ten záver doťahovania projektov je spoločný a myslím si, že robíme maximum pre to, aby sme vyčerpali všetky peniaze,“ uviedol.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)