Pondelok 26. január 2026Meniny má Tamara
Drucker: Nebudeme tolerovať pokusy o súkromné obohacovanie na štáte

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Bratislava 26. januára (TASR) - Je neakceptovateľné, aby sa rôzni konzultanti a „vybavovači“ snažili zneužívať štát a verejné výzvy na svoje súkromné obohacovanie. Ak sa ktokoľvek s takýmto konaním stretne, mal by sa okamžite obrátiť na orgány činné v trestnom konaní (OČTK). Vyhlásil to v pondelok minister školstva a dočasne poverený podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý sa podľa vlastných slov dostal k takýmto závažným informáciám a okamžite ich posunul OČTK.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
