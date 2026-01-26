< sekcia Ekonomika
Drucker: Nebudeme tolerovať pokusy o súkromné obohacovanie na štáte
Autor TASR
Bratislava 26. januára (TASR) - Je neakceptovateľné, aby sa rôzni konzultanti a „vybavovači“ snažili zneužívať štát a verejné výzvy na svoje súkromné obohacovanie. Ak sa ktokoľvek s takýmto konaním stretne, mal by sa okamžite obrátiť na orgány činné v trestnom konaní (OČTK). Vyhlásil to v pondelok minister školstva a dočasne poverený podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý sa podľa vlastných slov dostal k takýmto závažným informáciám a okamžite ich posunul OČTK.
