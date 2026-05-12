Drucker očakáva, že sa koalícia dohodne na zrušení transakčnej dane
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Koaličná rada by mala vo štvrtok (14. 5.) rokovať o prorastových opatreniach na podporu ekonomiky, pričom by sa mala v prvom slede zaoberať opatreniami, ktoré nemajú vplyv na štátny rozpočet. Povedal to v utorok v parlamente minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý ale očakáva, že sa koalícia zhodne aj na zrušení transakčnej dane.
„Ja si myslím, že sa na tom dohodneme,“ povedal Drucker s tým, že je to jedna z veľkých bariér pre podnikanie, i keď by do štátneho rozpočtu mala priniesť 400 miliónov eur. „Cítil som aj z pozície pána premiéra, že on sám sa tak vyjadril, že si to vie predstaviť,“ dodal minister. V prvej fáze by sa ale koalícia mala zaoberať napríklad administratívnymi opatreniami.
Drucker nevylúčil ani znižovanie daňového či odvodového zaťaženia. Tieto opatrenia sa ale podľa neho nedajú urobiť okamžite. „Tú cestu treba pripraviť, aj čo by malo byť v roku 2027, 2028, 2029, proste ukázať aj tomu podnikateľskému sektoru a investorom, toto je cesta,“ dodal minister.
Transakčnú daň zaviedla vládna koalícia od mája 2025 napriek kritike podnikateľov. Neskôr vláda od tejto dane od začiatku tohto roka oslobodila živnostníkov.
